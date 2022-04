Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (28.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Nutzerzahlen beim Facebook-Konzern seien zu Jahresbeginn nach einem Durchhänger Ende 2021 wieder schneller gewachsen. So hätten auf Facebook im ersten Quartal dieses Jahres täglich 1,96 Mrd. Nutzer zugegriffen. Im Vierteljahr davor sei die tägliche Nutzerzahl um 1 Mio. auf 1,929 Mrd. gesunken.Trotz des geringen Rückgangs sei das als Alarmsignal interpretiert worden. Meta Platforms habe damals verstärkte Konkurrenz von der Video-App TikTok als einen zentralen Grund eingeräumt.So rund wie früher laufe es für Meta Platforms auch jetzt noch nicht. Der Umsatz sei im ersten Quartal im Jahresvergleich um 7% auf 27,9 Mrd. USD gestiegen. Das sei ein sehr niedriger Anstieg für den Konzern - und der US-Konzern habe die Erwartungen der Analysten verfehlt. Unterm Strich sei der Gewinn um gut ein Fünftel auf 7,465 Mrd. USD gesunken, wie Meta Platforms am Mittwoch mitgeteilt habe.Mindestens eine App des US-Konzerns - darunter auch WhatsApp und Instagram - hätten zuletzt täglich 2,87 Mrd. Nutzer verwendet. In den vorherigen drei Monaten seien es 2,82 Mrd. gewesen.Dr US-Konzern habe für das laufende Vierteljahr einen Umsatz zwischen 28 und 30 Mrd. USD in Aussicht gestellt. Meta Platforms habe auch angekündigt, die Kosten in diesem Jahr zu senken. Bisher seien die Ausgaben auf 90 bis 95 Mrd. USD angesetzt gewesen. Jetzt rechne das Unternehmen mit einer Spanne von 87 bis 92 Mrd. USD.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link