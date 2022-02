Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

223,75 EUR -21,61% (03.02.2022, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

224,90 EUR -20,26% (03.02.2022, 09:24)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

323,00 USD +1,25% (02.02.2022)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (03.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Facebook-Mutterkonzern Meta habe gestern seine Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal 2021 vorgelegt und damit für einen regelrechten Abverkauf im nachbörslichen Handel gesorgt.Mit der namentlichen Veränderung im Herbst sei nun auch eine neue Aufgliederung der Geschäftsbereiche umgesetzt worden. Das Kerngeschäft der Werbeeinnahmen aus Facebook, Instagram und Co werde nun unter "Family of Apps" zusammengefasst und die Erträge aus Hardware unter "Reality Labs".Der Gesamtumsatz dieser beiden Sparten habe im letzten Quartal mit USD 33,67 Mrd. im Bereich der Analystenschätzungen gelegen. Beim Gewinn je Aktie habe man diese jedoch nicht erfüllen können. Statt den erwarteten USD 3,85 hätten lediglich USD 3,67 erzielt werden können.Bei den Nutzerzahlen habe man im Jahresvergleich zwar zulegen können, jedoch relativiere sich dieses Ergebnis, wenn man die Zahlen mit dem dritten Quartal 2021 vergleiche. Mit einer Anzahl von 1,929 Mrd. täglichen Nutzern habe man das erste Mal unter den Zahlen des Vorquartals (Q3 2021: 1,930 Mrd.) gelegen.Da der Technologiesektor momentan ohnehin recht sensibel auf leichte Verfehlungen reagiere, habe es Meta gestern im nachbörslichen Handel besonders stark getroffen. So habe das veröffentlichte Zahlenwerk dafür gesorgt, dass die Aktie nachbörslich um über 22 % nachgegeben habe.Die letzte Empfehlung zur Meta Platforms-Aktie lautete "Kauf", so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity