Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

286,90 EUR +2,54% (01.11.2021, 17:16)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

286,40 EUR +1,65% (01.11.2021, 17:00)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

332,19 USD +2,66% (01.11.2021, 17:02)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

MVRS

Kurzprofil Facebook Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (01.11.2021/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) und senkt das Kursziel von 300 auf 270 USD.Mit den Zahlen für das dritte Quartal 2021 habe Meta Platforms nun nicht mehr wie bislang über alle Kennzahlen hinweg die Erwartungen deutlich übertreffen können, sondern habe diese sogar zum Teil verfehlt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch die Aussichten für das laufende Quartal seien nicht gerade positiv. Der Umsatz solle demnach in einer Spanne zwischen 31,5 und 34 Mrd. USD liegen, womit die Erwartungen verfehlt worden seien. Das laufende Aktienrückkaufprogramm habe der US-Konzern allerdings um 50 Mrd. USD aufgestockt. Darüber hinaus habe Meta Platforms bekanntgegeben, dass der Konzern künftig nicht mehr Facebook, sondern Meta Platforms heißen werde. Die Namensänderung solle die zukünftige Neuausrichtung besser widerspiegeln. Meta Platforms wolle langfristig ein "Metaversum" schaffen. Damit sei ein virtueller Raum gemeint, in dem Menschen auf unterschiedliche Art und Weise mittels Virtual- und Augmented Reality miteinander interagieren könnten. Man könnte auch von einer noch viel engeren Verschmelzung der Nutzer mit den Meta-Diensten sprechen. Jost haben seine EpS-Prognosen gesenkt . Meta Platforms sehe sich mit einer Vielzahl schwerwiegender Probleme konfrontiert, die mit der Whistleblower-Affäre noch einmal einen Höhepunkt erreicht hätten.Markus Jost, Analyst von Independent Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Meta Platforms-Aktie und reduziert das Kursziel von 300 auf 270 USD. (Analyse vom 01.11.2021)Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: