Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (21.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Meta-Papiere würden heute nach Eröffnung der US-Börsen unter Druck geraten und knapp drei Prozent im Minus notieren. Grund dürfte die Nachricht sein, dass die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram in Russland nun als "extremistisch" verboten worden seien. Ein entsprechender Antrag der Generalstaatsanwaltschaft sei am Montag von einem Gericht in Moskau angenommen worden.Die beiden Dienste seien in Russland bereits blockiert und der ebenfalls zum US-Konzern Meta gehörende Messenger-Dienst WhatsApp solle dem Gericht zufolge nicht betroffen sein.Hintergrund des Vorgehens der russischen Justiz sei eine Entscheidung von Meta, Aufrufe zur Gewalt gegen russische Truppen in der Ukraine zuzulassen. Auch der Kurznachrichtendienst Twitter sei nicht mehr aufrufbar. Menschen in Russland hätten zunächst befürchtet, dass auch WhatsApp abgeschaltet werden könnte. Aktivisten würden eine zunehmende Internet-Zensur im flächenmäßig größten Land der Erde kritisieren.Meta habe im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine Regel-Lockerungen bekannt gegeben. Als Beispiel für eine Ausnahme bei Äußerungen, die normalerweise gegen Richtlinien verstoßen hätten, habe ein Facebook-Sprecher den Satz "Tod den russischen Eindringlingen" genannt.Das habe in Moskau für große Empörung gesorgt. Später habe Meta die Regeln für Inhalte-Prüfer präzisiert: Sie würden demnach nur in der Ukraine gelten und Gewaltaufrufe dürften nicht gegen Russen generell oder gegen Staatschefs wie Wladimir Putin gerichtet sein.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie. (Analyse vom 21.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: