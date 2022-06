Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (10.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Mit einem Kursrückgang von 6,4 Prozent habe Meta Platforms am Donnerstag zu den schwächsten Aktien im NASDAQ 100 gezählt. Kein Wunder, denn gleich drei schlechte Nachrichten würden auf den Kurs drücken.Erstens habe Meta die Entwicklung einer Smartwatch eingestellt. Das Gerät sei laut "Bloomberg" über zwei Jahre in Entwicklung gewesen, sollte die klassischen Smartwatch-Features enthalten und über zwei Kameras verfügen, was ein deutliches Unterscheidungsmarkmal zu Geräten anderer Hersteller gewesen wäre.Zweitens habe "The Information" berichtet, dass der Konzern auch bei der Entwicklung seiner AR-Brille auf die Bremse trete, die in ihrer ersten Version bereits 2024 erscheinen sollte. Es werde sich nun direkt auf eine zweite Version konzentriert.Diese beiden Nachrichten würden deutlich zeigen, dass Facebook rund um seine "Reality Labs" Anpassungen vornehme, um Kosten zu sparen. Bereits Mitte Mai habe eine Meta-Sprecherin gesagt, dass Reality Labs es sich nicht mehr leisten könne, einige der laufenden Projekte durchzuführen, und weitere Projekte verschieben müsse.Abschließend habe dann auch noch Goldman Sachs das Kursziel für die Meta Platforms-Aktie von 300 auf 290 Dollar reduziert. Analyst Eric Sheridan habe in einer Branchenstudie die Prognosen für US-Technologieunternehmen gesenkt, um die Wahrscheinlichkeit eines schwächeren makroökonomischen Umfelds und eines deutlich niedrigeren Umsatzwachstums in den nächsten Jahren zu berücksichtigen.Auch Meta antizipiere makroökonomische Schwächen und drücke bei der Metaverse-Entwicklung auf die Kostenbremse. Aber keine Panik, Entlassungen solle es keine geben und die große Metaverse-Fantasie bleibe intakt. Selbst das gekappte Goldman-Kursziel sehe noch ein Kurspotenzial von 58 Prozent.Anleger bleiben bei der Meta Platforms-Aktie investiert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)