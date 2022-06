Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (02.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Am Mittwoch habe der US-Konzern den Rücktritt seiner langjährigen Top-Managerin Sheryl Sandberg mitgeteilt. Die Meta Platforms-Aktie habe negativ auf diese Meldung reagiert, die Verluste hätten sich aber in Grenzen gehalten. Tatsächlich sei dieser Schritt aus Aktionärssicht zu begrüßen.Sandberg habe zweifellos viel für Facebook geleistet, habe jedoch zuletzt eine sehr unglückliche Figur gemacht und sei von den Investoren schon länger für die schlechte Außenkommunikation des Konzerns verantwortlich gemacht worden. Ein Beispiel dafür sei, dass die Managerin zunächst das Zulassen von Gewaltaufrufen gegen russische Soldaten und die russische Regierung auf Facebook öffentlich verteidigt habe, später aber habe zurückrudern müssen.Ende April habe Meta Platforms selbst eine interne Untersuchung gegen Sandberg wegen des Vorwurfs der Pressebeeinflussung eingeleitet. Sandberg solle in den Jahren 2016 und 2019 auf die britische Boulevardzeitung Daily Mail eingewirkt haben, damit diese keine Story über eine einstweilige Verfügung gegen ihren damaligen Lebenspartner und derzeitigen CEO von Activsion Blizzard Bobby Kotick herausbringe.Nach außen habe das Unternehmen Sandberg noch in Schutz genommen, intern sei der Fall jedoch sehr ernst genommen worden. Daher sei anzunehmen, dass Sandberg nicht ganz freiwillig, sondern auf Verlangen von Zuckerberg und gegebenenfalls anderer Top-Manager und Großaktionäre zurückgetreten sei. Dafür spreche auch die Tatsache, dass Sandbergs Nachfolger Javier Olivan - Chief Growth Officer des Konzerns - direkt nach ihrem Rücktritt bekanntgegeben worden sei.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Meta Platforms.