Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (30.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der frühere PayPal -Chef, David Marcus, der die treibende Kraft hinter der von Facebook entwickelten Digitalwährung gewesen sei, verlasse den Konzern. Er gebe dem Drang nach, wieder als Unternehmer aktiv sein zu wollen, habe Marcus am Dienstag bei Twitter geschrieben.Der 48-Jährige habe bei Facebook zunächst seit 2014 den Chatdienst Messenger geführt - und sei dann von Gründer Mark Zuckerberg mit der Entwicklung einer eigenen Digitalwährung betraut worden. Das 2019 vorgestellte Projekt sei jedoch von Politik und Notenbanken mit heftigem Gegenwind empfangen worden und komme kaum von der Stelle.Der Facebook-Konzern, der seinen Namen jüngst zu Meta geändert habe, habe das Digital-Geld unter Führung von Marcus entwickelt, dann aber die Kontrolle darüber einer Assoziation mit Sitz in der Schweiz überlassen. Marcus sei zuletzt verantwortlich gewesen für Facebooks Wallet - eine digitale Geldbörse. Die Wallet sei von Calibra in Novi umbenannt worden und der Name der Digitalwährung habe von Libra zu Diem gewechselt. Während es digitale Portemonnaies von verschiedenen Anbietern geben könne, sollte nach bisherigen Plänen in Meta-Diensten wie WhatsApp und Messenger nur die hauseigene Wallet genutzt werden können.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: