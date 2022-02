Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

196,82 EUR +2,10% (09.02.2022, 16:52)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

197,12 EUR +0,78% (09.02.2022, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

224,67 USD +2,04% (09.02.2022, 16:39)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (09.02.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) weiterhin zu kaufen.Meta Platforms habe mit den jüngsten Q4-Zahlen sowie mit einem verhaltenen Ausblick Q1 2022 enttäuscht. Vor allem das bislang erfolgsverwöhnte Wachstum habe aufgrund von Stagnationstendenzen sowie des Rückgangs bei den täglichen Userzahlen zu einem regelrechten Kurseinbruch geführt.Mit der Umbenennung von Facebook auf Meta habe der Internetkonzern die Aufmerksamkeit auf das heiß diskutierte Metaverse lenken wolle. In Zeiten, in denen dem Internetriesen nicht nur vonseiten der Politik, sondern auch von anderen Tech-Konzernen wie Apple in Hinblick auf den Datenschutz das Leben schwer gemacht werde und auch die erfolgsverwöhnte Wachstumsstory der User-Zahlen zusehends Risse bekomme, ein durchaus nachvollziehbarer Schritt. Immerhin basiere das Geschäftsmodell mit einem Umsatzanteil von 97% fast ausschließlich auf die durch Online-Werbung ("Family of Apps"; Q4 2021) erzielten Einnahmen. Dies werde auch in der unmittelbaren Zukunft so bleiben. Die zukünftige Ausrichtung auf das viel zitierte Metaverse bedürfe wohl noch einige Jahre an Entwicklungsarbeit sowie hohe Investitionen, ehe aus der heutigen Vision ein womöglich gewinnbringendes Segment entstehen könnte. Bis dahin bleibe aber aufgrund der Plattform-Ökonomie vor allem das User-Wachstum die entscheidende Kenngröße, und diesem wehe wie oben bereits beschrieben mittlerweile ein ziemlich kalter Wind um die Ohren. Aber auch wenn Meta zurzeit mit einer Menge Problemen zu kämpfen habe, so sei es für einen Abgesang trotz des jüngsten Kurseinbruches zu früh.Der Konzern sei weiterhin hochprofitabel und werde es vermutlich auch in unmittelbarer Zukunft bleiben - wenngleich mit abnehmender Wachstumsdynamik. Zudem stecke in diesem Unternehmen noch immer eine große Menge an Know-how und Innovationskraft, die es jetzt nicht nur in Hinblick auf das zukünftige Metaverse, sondern vor allem auch auf die weitere Konkurrenzfähigkeit insbesondere bei der jüngeren Zielgruppe zu nutzen gelte. Auch würden sich noch die Monetarisierungsmöglichkeiten des bestehenden Geschäftsmodells bei Bedarf weiter ausreizen lassen.Dementsprechend und vor allem aufgrund der jüngsten Neubewertung der Aktien in Folge des massiven Kursrückganges, behält Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Kauf"-Empfehlung auf diesem Niveau weiter aufrecht, senkt aber in Anbetracht der gemäßigteren Wachstumsaussichten sein Kursziel auf USD 250. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensusschätzungen sowie eigenen Schätzungen. (Analyse vom 09.02.2022)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: