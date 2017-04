Gabriel betonte, er freue sich "über diese sehr klare Haltung der USA, die mit ihrem Militärschlag dem Assad-Regime ein klares Signal gesandt haben, die aber keine Eskalation, sondern auf Russland zugehen wollen".



Der sogenannte Wiener Prozess müsse so schnell wie möglich wieder in Gang gebracht werden. "Ich mag mir nicht vorstellen, dass Moskau auf Dauer einem so grausamen Regime wie dem Assads, das buchstäblich vor nichts zurückschreckt, die Treue halten wird", so der Außenminister weiter.



In Wien finden seit Ende 2015 Friedensgespräche der Internationalen Unterstützergruppe Syriens statt.



Seibert: Militärisch ist der Konflikt nicht zu lösen



Der Konflikt in Syrien sei nur mit politischen Mitteln zu lösen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montagvormittag (10. April) in der Regierungspressekonferenz. "Mit militärischen Mitteln kommt dieses gepeinigte Land nicht zur Ruhe und einer dauerhaften friedlichen Ordnung", so der Regierungssprecher. "Der erste allerdings, der das beherzigen muss, ist Präsident Assad, der sein Volk seit sechs Jahren mit grausamsten Mitteln angreift."



Die Bundesregierung sieht den syrischen Präsidenten Assad als Hauptverantwortlichen des syrischen Bürgerkrieges. Unter seiner Führung wurden Chemiewaffen, aber auch Fass- und Streubomben gegen die eigene Zivilbevölkerung eingesetzt und medizinische Einrichtungen gezielt angegriffen. Der seit sechs Jahren andauernde Konflikt hat mehr als 300.000 Todesopfer gefordert. Mehr als fünf Millionen Syrier sind auf der Flucht.



Kampf gegen IS-Terroristen hat weiter hohe Priorität



Russland als enger Partner spiele eine gewichtige Rolle in diesem Konflikt, sagte Seibert weiter. Es sei klar, dass es keine politische Lösung ohne oder gegen Russland geben könne. Die Bundesregierung wolle "mit aller Kraft" den UN-Prozess und die Gesprächsbemühungen des Syrien-Sonderbeauftragten Staffan de Mistura zu stärken. Außenminister Gabriel habe dazu am Wochenende mit seinem russischen Amtskollegen gesprochen.



"Der Kampf gegen die mörderische Terrororganisation des IS hat weiterhin hohe Priorität", sagte der Regierungssprecher. Dies jüngsten Ereignisse in St. Petersburg, Stockholm und Ägypten zeigen, "zu welch unmenschlichen Taten diese Terroristen fähig sind", so Seibert. Dem Kampf gegen den IS sollten sich daher möglichst viele Partner anschließen. (11.04.2017/ac/a/m)





