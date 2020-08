Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) habe für das zweite Quartal Nettoeinnahmen in Höhe von 4,1 Milliarden Euro gemeldet, was einen Anstieg von 3,7% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Das angepasste EBITDA sei gegenüber dem Vorjahr um 23,5% auf 1,07 Milliarden Euro gesunken, während der Gewinn nach Steuern mit 289 Millionen Euro um 38,6% niedriger ausgefallen sei. Für das Gesamtjahr werde ein Rückgang des Nettoumsatzes zwischen 16,9 und 17,7 Milliarden Euro und ein angepasstes EBITDA im Bereich von 4,45 bis 4,85 Milliarden Euro erwartet.



Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe im zweiten Quartal auf Konzernebene einen Nettoverlust von 1,5 Milliarden Euro gemeldet. Der angepasste EBIT-Verlust habe sich auf 1,7 Milliarden Euro belaufen, obwohl das Unternehmen die betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 59% reduziert habe. Der Frachtbereich der Lufthansa habe jedoch mit 299 Millionen Euro den Verlust von 9 Millionen Euro vor einem Jahr übertroffen. Die Einnahmen seien gegenüber dem Vorjahr um 80% von 9,6 Milliarden Euro auf 1,9 Milliarden Euro zurückgegangen.



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) habe für das Geschäftsjahr Q3 2020 (Kalenderjahr Q2) einen Umsatz von 13.941 Milliarden Euro gemeldet. Dies habe einen Rückgang von 5% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das angepasste EBITA sei jedoch gegenüber dem Vorjahr um 8% auf 1,792 Milliarden Euro gestiegen. Der Jahresüberschuss habe mit 535 Millionen Euro um 53% unter dem Vorjahreswert und das Ergebnis je Aktie bei 0,67 Euro (1,28 Euro im Vorjahr) gelegen. Das Unternehmen habe einen massiven Anstieg des Free Cash Flow von 434 Millionen Euro auf 2,46 Milliarden Euro gemeldet. Für das Gesamtjahr habe das Unternehmen an der Prognose eines moderaten Umsatzrückgangs festgehalten. (06.08.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa handeln heute tiefer, so die Experten von XTB.Dank der soliden Daten zu den Industrieaufträgen im Juni habe sich heute wenig an den Werten des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) geändert. Die einzigen nennenswerten Daten seien die Daten zu den Arbeitslosenanträge in den USA, die am heutigen Tag um 14:30 Uhr veröffentlicht würden. Bisher hätten die Märkte den Stillstand bei den US-Konjunkturgesprächen ignoriert, doch mit dem sich nähernden Wochenende könnten mangelnde Fortschritte die Stimmung belasten.Die Daten der deutschen Industrieaufträge für Juni seien heute um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Reading habe einen Anstieg von 27,9% im Monatsvergleich gezeigt, während Ökonomen einen Anstieg von 10,1% im Monatsvergleich erwartet hätten. Die Zahl der Inlandsaufträge sei schneller gewachsen als die Zahl der Auslandsaufträge. Bemerkenswert sei die Tatsache, dass die Auftragseingänge in der Automobilindustrie im Monatsvergleich um 66,5% gestiegen seien. Es sei jedoch zu beachten, dass die Auftragslage niedrig gewesen sei und die Automobilaufträge immer noch 12% unter dem Niveau vom Februar lägen.