Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (16.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Merck: Weiterer Erfolg bei der Entwicklung von Genscheren - AktienanalyseDer Darmstädter Pharmakonzern Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) verbuchte einen weiteren Erfolg bei der Entwicklung so genannter Genscheren. Auch die Aktie befindet sich technisch im Aufwärtstrend, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Merck habe am Mittwoch bekannt gegeben, dass das australische Patentamt den zum Patent angemeldeten Einsatz von gepaarten CRISPR-Nickasen genehmigt habe. Gepaarte Nickasen hätten einen maßgeblichen Einfluss auf die Steigerung der Sicherheit dieser neuen Technologie. So verbessere sich die Leistungsfähigkeit von CRISPR, um kranke Gene zu reparieren, ohne auf gesunde Gene Einfluss zu nehmen. Bestehende Patente seien nötig, um die Rahmen von Gentherapien genetische Defekte in Zellen zu korrigieren. Unternehmen, die dies tun möchten, würden die geschützte Technologie von Merck benötigen.Diese Nachricht sei eine Woche gekommen nachdem der Konzern seine Zahlen zum zweiten Quartal bekannt gegeben habe. Das Jubiläumsjahr, 2018 bestehe der Konzern seit 350 Jahren und gelte als eines der ältesten Familienunternehmen überhaupt, sei ein Übergangsjahr. Während der Umsatz konstant geblieben sei, sei der Reingewinn zurückgegangen. Daher passe der vereinbarte Verkauf der Consumer-Health-Sparte nicht nur ins Konzept, sondern komme auch finanziell gelegen. Ebenso würden Allianzen bei Projekten im Pharmabereich schon in der Entwicklung attraktive Einmalzahlungen für so genannte Meilensteine verheißen.Die derzeitigen Turbulenten am Markt scheine die Merck-Aktie bislang gut aushalten zu können. Während der DAX schon wieder am Tief von Ende Juni um 12100 Punkte notiert habe und somit die in der Zwischenzeit bis fast 12900 Punkten erzielten Gewinne verloren habe, behaupte die Aktie von Merck einen Aufwärtstrend, der seit Ende März bestehe und derzeit zwischen 86 und 96 Euro beschrieben werden könne. In der Aktie drücke sich die aktuelle Marktschwäche mit einem moderaten Rückgang vom Hoch bei 93,04 Euro von Anfang August auf aktuell 89,60 Euro aus. Noch seien alle wichtigen Marken intakt.Setze die Merck-Aktie ihre ansteigende Tendenz fort, könnte es weiter nach oben und zurück zum Hoch um 101 Euro gehen. Dort könnte sich das nächste große Ziel befinden. Bereits im September letzten Jahres hatten sich die Notierungen in den dreistelligen Bereich vorgewagt, diesen aber nur für die kurze Zeit gehalten, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: