XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

229,40 EUR +0,61% (28.12.2021, 17:35)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (29.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Merck: Rally könnte an Dynamik gewinnen - ChartanalyseDie Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 19. November 2021 habe die Aktie ein Hoch bei 226,60 EUR markiert. Anschließend habe sie zwar mehrfach ein neues Allzeithoch markiert, aber es habe sich auch eine kleine obere Pullbacklinie entwickelt. Gestern sei es erstmals zu einem Anstieg über diese Trendlinie gekommen. Sie verlaufe heute bei 228,89 EUR.Etabliere sich die Aktie von Merck KGaA über dieser oberen Pullbacklinie, dann könnte die Rally in den nächsten Tagen an Dynamik gewinnen. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung 246,42 EUR führen. Ein längerfristiges Ziel liege sogar noch bei 274,24 USD Sollte der Wert allerdings unter 223,60 EUR abfallen, dann wäre der Ausbruchsversuch gescheitert. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 215,35 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 29.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:230,00 EUR -0,09% (29.12.2021, 08:29)