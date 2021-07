In den USA starte die Woche mit dem "ISM"-Einkaufsmanagerbericht des Verarbeitenden Gewerbes für Juli (am Mittwoch entsprechend für den Dienstleistungssektor). Am Dienstag würden die Industrieorders und am Donnerstag die Handelsbilanz (beide für Juni) folgen, bevor am Freitag das Highlight der Woche komme: der amerikanische Arbeitsmarktbericht für Juli. Und in China stünden am Mittwoch noch ein Einkaufsmanagerindex sowie morgen in einer Woche die Handelsbilanz für Juli auf der Agenda.



München (www.aktiencheck.de) - Gestern markierten globale Aktienindices einmal mehr neue Allzeithochs, so Robert Greil, Chefstratege der Merck Finck A Quintet Private Bank."An Aktien führt gerade derzeit kein Weg vorbei - die Rekordjagd geht weiter", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck verweise auf die aus seiner Sicht immer noch frühe Phase des Konjunkturzyklus, die ungebremste Liquiditätsflut von FED und EZB sowie die anhaltende fiskalische Unterstützung. Greil weiter: "In diesem Umfeld halten wir US-Aktien auf Basis von fünf Faktoren weiterhin für am aussichtsreichsten: 1. die voraussichtlich anhaltend starke amerikanische Konjunktur, 2. die in Sachen Bremsmanöver extrem vorsichtige FED, 3. die gewaltigen Fiskalprogramme Washingtons, 4. wieder steigende Aktienrückkäufe sowie 5. dem von Tech-Aktien geprägten vorteilhaften Branchen-Mix an der Wall Street."Nächste Woche würden zahlreiche wichtige Makrodaten kommen: in Deutschland nach den Einzelhandelsumsätzen am Montag tags darauf die Aufträge und am Freitag die Produktionszahlen der Industrie - allesamt für Juni. In Großbritannien stehe mit der Bank of England die letzte wichtige Notenbanksitzung der aktuellen Serie an.