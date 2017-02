Im Euroland werde vor allem die vorläufige Februar-Inflation am Dienstag sowie der Arbeitsmarktbericht für Januar am Donnerstag interessant, aber auch die Einzelhandelsumsätze für den Auftaktmonat 2017 am Freitag. In Deutschland stünden am Mittwoch ebenfalls die vorläufige Februar-Inflation sowie der Arbeitsmarktbericht für Februar auf der Agenda.



Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers



"Die Märkte fiebern den konkreten Plänen Donald Trumps entgegen – sie könnten wieder mehr Volatilität an die Börsen zurückbringen."



"Zahlreiche Indikatoren sprechen dafür, dass der weltweite Inflationstrend nach oben gerichtet bleibt."



"Die ISM-Indizes sollten die anhaltend gute US-Unternehmensstimmung untermauern." (24.02.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Kommende Woche könnte es so weit sein: Am Faschingsdienstag ist eine Trump-Rede vor dem Kongress in Washington angesetzt, so die Analysten von Merck Finck Privatbankiers im aktuellen Wochenausblick.Dabei könnte der neue US-Präsident - wie kürzlich in Aussicht gestellt - seine Pläne gerade in Sachen Steuersenkungen näher erläutern und seine Wirtschaftspolitik insgesamt darlegen. Die Finanzmärkte würden gespannt auf konkrete Zahlen warten, etwa zur avisierten Senkung der Unternehmenssteuern.Auf volkswirtschaftlicher Seite stünden in Amerika am Montag die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter an, bevor am Dienstag die zweite Schätzung des Wirtschaftswachstums im Schlussquartal 2016 sowie das Februar-Verbrauchervertrauen und am Mittwoch die ISM-Einkaufsmanagerstimmung für die Industrie folgen würden. Am Freitag komme dann noch die entsprechende ISM-Umfrage für den Dienstleistungssektor.