Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

76,50 EUR -2,55% (23.08.2019, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

84,94 USD -2,05% (24.08.2019, 0:30)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (25.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie US-Pharmakonzerns Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) unter die Lupe.Die Krebsforschung habe in den letzten Jahren bei einer Vielzahl von Erkrankungen massive Fortschritte gemacht. CAR-T-Zelltherapien könnten Menschen von Blutkrebs befreien und Checkpoint-Inhibitoren das Überleben erheblich verlängern. Für die Pharma-Industrie eröffne dieser Markt neue Chancen auf Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. Zu dieser Medikamentenklasse würden u.a. Opdivo und Yervoy von Bristol-Myers Squibb oder Tecentriq von Roche gehören. Doch ein Checkpoint-Inhibitor laufe allen den Rang ab: Die Rede sei von Keytruda, dem Top-Seller von Merck & Co.Merck & Co habe mit vielen Studiendaten die exzellente Wirkung von Keytruda bewiesen. Dass es sich beim Immuntherapeutikum um ein "Ass im Ärmel" handele, zeige die Umsatzentwicklung in den letzten Quartalen. "Der Aktionär" sei davon überzeugt, dass Merck & Co auch in den kommenden Jahren mit Keytruda die Umsätze deutlich steigern könne und somit Aktionäre in den Genuss von steigenden Kursen und Dividenden kämen. Die Merck & Co-Aktie sei ein klarer Kauf für konservative Anleger mit Weitblick, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:77,00 EUR -0,65% (23.08.2019, 17:35)