XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

110,05 EUR +1,76% (19.11.2019, 12:05)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

109,15 EUR +0,92% (19.11.2019, 12:19)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein langfristig orientiertes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in mehrheitlichem Familienbesitz, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 52.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen. In Mercks Unternehmensgeschichte von mehr als 350 Jahren waren und werden Menschen immer im Mittelpunkt stehen. Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2018 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 14,8 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche von Merck als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten. (19.11.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF).Auch in Q3 hätten sich die Segmente Healthcare und Life Science als Wachstumstreiber des Konzerns erwiesen, der sowohl bei den Erlösen als auch beim operativen Ergebnis kräftige Anstiege verzeichnet habe. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei angepasst worden, um die im Oktober erfolgreich abgeschlossene Übernahme der US-Firma Versum Materials zu berücksichtigen, die Merck einen weiteren Wachstumsschub verleihen werde. Im Kurs der Aktie seien die dynamische Geschäftsentwicklung und die Versum-Akquisition in den vergangenen Monaten jedoch bereits verstärkt eingepreist worden.Mit einem von EUR 94,00 auf EUR 110,00 erhöhten Kursziel empfiehlt Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, weiter, die Aktie der Merck KGaA zu halten. (Analyse vom 19.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: