Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

94,306 EUR +1,14% (03.08.2017, 15:21)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (03.08.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) von 114 auf 100 Euro.Der Darmstädter Konzern habe in Q2 2017 den Umsatz leicht steigern können, habe allerdings einen Rückgang bei der zentralen Ergbnisgröße EBITDA vor Sondereinflüssen verbucht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts der Normalisierung des außergewöhnlich hohen Weltmarktanteils im Geschäft mit Display-Materialien, die auch so erwartet worden sei und sich voraussichtlich noch einige Zeit fortsetzen werde, sowie erhöhter Aufwendungen für F&E sowie Marketing und Vertrieb im Zusammenhang mit neuen Medikamenten-Entwicklungen stelle die Einengung der Ergebnismarge allerdings keine Überraschung dar. Sie sollte zudem nur temporärer Natur sein, da künftig Synergieeffekte aus der Integration von Sigma-Aldrich und Erfolge bei der Vermarktung neuer Arzneimittel positive Ergebnisbeiträge liefern dürften.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Merck-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 114 auf 100 Euro reduziert. (Analyse vom 03.08.2017)XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:94,39 EUR +1,58% (03.08.2017, 15:09)