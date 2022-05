Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

65,11 EUR -0,11% (18.05.2022, 15:58)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

65,17 EUR +0,05% (18.05.2022, 15:47)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (18.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz sei 2019 eine strategische Partnerschaft mit Sila eingegangen und halte seitdem eine Beteiligung von unter zehn Prozent an dem US-Batteriespezialisten. Sila arbeite unter anderem an Anodenmaterial mit einem hohen Siliziumgehalt. Dort scheine dem Unternehmen zuletzt ein Durchbruch gelungen zu sein und mit Batterien aus diesem Material sollten in Zukunft Fahrzeuge von Mercedes ausgestattet werden.Damit seien die Stuttgarter der erste Autokunde, der die Siliziumanoden-Materialien von Sila beziehe. Hergestellt würden diese ab 2024 mit 100 Prozent erneuerbaren Energien in einem sich im Bau befindlichen Werk im Bundesstaat Washington. Ab 2025 solle dann mit der Auslieferung begonnen werden.Die neue Batterietechnologie solle gegenüber herkömmlichen Akkus für Elektroautos eine um 20 bis 40 Prozent höhere Energiedichte von 800 Wattstunden pro Liter aufweisen. Somit könne Mercedes auf gleichem Raum wesentlich mehr Energie speichern und die Reichweiten seiner Fahrzeuge deutlich erhöhen. Mercedes wolle 2025 mit der G-Klasse eines seiner profitabelsten Modelle in der Elektro-Version auf den Markt bringen. Der SUV gehöre mit einem Gewicht von bis zu 2,5 Tonnen zu den schwereren Modellen des Autobauers, daher sei eine hohe Energiedichte bei den Akkus dringend nötig, um akzeptable Reichweiten zu erzielen.Der Einsatz der neuen Batterien sei ein Durchbruch in der Batterietechnologie und Mercedes werde als einer der ersten Kunden mit dieser beliefert, was einen Vorteil darstellen könne. Jedoch werde parallel auch an Feststoffbatterien geforscht. Diese würden sich ebenfalls durch eine hohe Energiedichte und geringe Ladezeiten auszeichnen. Welche Technologie sich letztendlich durchsetzen werde, bleibe offen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.