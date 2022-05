Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,60 EUR -5,01% (02.05.2022, 09:22)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

63,02 EUR -6,08% (02.05.2022, 09:07)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (02.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group: Vor dem Ausbruch? - ChartanalyseFür die Aktie der Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ging es am Freitag um den ersten Widerstand eines breiten Bremsbereichs, denn mit dem Endstand bei 67,10 EUR ist den Papieren der Sprung über die 200-Tage-Linie geglückt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit habe die Aktie einen erfolgreichen Schlusspunkt unter eine ebenso erfolgreiche Woche (+3,7%) gesetzt, wobei insbesondere der Donnerstag mit einer Tagesperformance von 4,1% hervorgestochen habe. Im Chart hätten sich die Papiere damit an die obere Begrenzung der Schiebezone angenähert, die seit Mitte März das Kursgeschehen dominiere und den Kursen durch die untere Begrenzung bei 60,62 EUR einen rund 7,50 EUR breiten Rahmen vorgebe.Ausblick: Mit der Rückkehr über den GD200 und dem damit verbundenen formalen Trendwechsel könnten jetzt neue Long-Impulse freigesetzt werden, die einen Ausbruch über die obere Begrenzung der Seitwärtsrange möglich machen sollten. Allerdings wäre dafür zuerst noch eine Bestätigung des Trendwechsels in Form weiterer Kursanstiege erforderlich.Das Long-Szenario: Würden die Papiere den Aufstieg zum Wochenauftakt fortsetzen, müsste es zunächst (per Tagesschluss) über das Verlaufshoch vom 29. März bei 68,16 EUR gehen. Gelinge der Ausbruch über die Eindämmungslinie, wäre ein Hochlauf bis an die 70er Marke möglich, die zusätzlich von einer kleinen Volumenspitze in diesem Bereich verstärkt werde. Könnten die Kurse diesen Widerstand ebenfalls überwinden, würde sich zunächst Raum bis an das Top vom 25. Februar bei 72,10 EUR eröffnen, bevor das amtierende Jahreshoch vom 17. Februar bei 77,90 EUR in den Fokus rücken würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: