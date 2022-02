Börsenplätze Mercedes-Benz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz-Aktie:

74,94 EUR +1,48% (15.02.2022, 09:38)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz-Aktie:

74,68 EUR +0,50% (15.02.2022, 09:23)



ISIN Mercedes-Benz-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) verantwortet das globale Geschäft von Mercedes-Benz Cars und Mercedes-Benz Vans mit über 170.000 Mitarbeitern weltweit. Ola Källenius ist Vorsitzender des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Pkw und Vans sowie fahrzeugnahen Dienstleistungen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen die führende Position bei Elektromobilität und Fahrzeug-Software an. Das Produktportfolio umfasst die Marke Mercedes-Benz mit den Marken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse sowie die Marke smart. Die Marke Mercedes me bietet Zugang zu den digitalen Diensten von Mercedes-Benz.



Die Mercedes-Benz Group AG gehört weltweit zu den größten Herstellern von Luxus-Pkw. Im Jahr 2020 wurden rund 2,1 Millionen Pkw und nahezu 375.000 Vans abgesetzt. In diesen beiden Geschäftsfeldern entwickelt die Mercedes-Benz AG das weltweite Produktionsnetzwerk mit rund 35 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten kontinuierlich weiter und richtet sich dabei auf die Anforderungen der Elektromobilität aus.



Parallel dazu wird das globale Batterie-Produktionsnetzwerk auf drei Kontinenten auf- und ausgebaut. Nachhaltigkeit ist das Leitprinzip der Mercedes-Benz Strategie und bedeutet für das Unternehmen, dauerhaft Wert für alle Stakeholder zu schaffen: für Kunden, Mitarbeiter, Investoren, Geschäftspartner und die Gesellschaft als Ganzes. Grundlage dafür ist die nachhaltige Unternehmensstrategie von Daimler. Damit übernimmt das Unternehmen Verantwortung für die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit und hat die gesamte Wertschöpfungskette im Blick. (15.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz Cars & Vans habe im vergangenen Jahr mit 12,7 Prozent die eigene Prognosespanne von 10 bis 12 Prozent übertroffen. Die Aktie habe im Anschluss einen Satz nach oben gemacht. Nach Goldman Sachs würden die DZ BANK und Warburg Research nachlegen.Mercedes-Benz habe vor wenigen Tagen bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen geglänzt. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) dürfte hier in der Größenordnung von 14,0 Milliarden Euro liegen. Damit habe der Autobauer im Schlussquartal die Erwartungen übertroffen, habe Jefferies-Analyst Philippe Houchois festgestellt.Grund genug für Goldman Sachs-Analyst George Galliers seine Kaufempfehlung zu erneuern. Sein Kursziel laute 102 Euro.Auch die DZ BANK habe sich von den ersten Daten angetan gezeigt. Der Autobauer habe dank eines starken vierten Quartals die Erwartungen übertroffen, so Analyst Michael Punzet in einer Studie. Die gute Geschäftsentwicklung sollte sich auch 2022 fortsetzen, wobei allerdings die gestiegenen Rohstoffpreise die Margenentwicklung belasten könnten. Das Kursziel von DZ BANK-Analyst Punzet für die Mercedes-Aktie laute 82 Euro.Noch einmal spannend werde es am 24. Februar. Dann werde Mercedes-Benz den Ausblick auf das laufende Jahr im Rahmen der vollständigen Zahlenveröffentlichung bekannt geben.Es bleibe dabei: Nach der Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte könne sich das Management voll auf die weitere Expansion im Kerngeschäft und den Fokus auf Luxusautos konzentrieren.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Schwache Tage böten die Möglichkeit, die Position auszubauen. Das Abstauberlimit liege bei 65,50 Euro. (Analyse vom 15.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link