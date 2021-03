Nun, da die Vergabe erfolgt ist, müssen die griechischen Behörden die notwendigen Genehmigungen einholen und das Ausschreibungsverfahren für die Bauarbeiten rasch vorbereiten.



Hintergrund



Das Projekt ist Teil eines zwischen der Kommission, den griechischen Behörden und EU-Agenturen vereinbarten detaillierten Plans zur Errichtung eines neuen, den Anforderungen entsprechenden Aufnahmezentrums auf der Insel Lesbos. Der Plan wurde am 3. Dezember 2020 unterzeichnet und wird aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds finanziert.



Im September des letzten Jahres hatte die Kommission eine spezielle Taskforce angekündigt, die die Lage auf der Insel dauerhaft verbessern sollte. Die Taskforce hilft bei der Ausarbeitung einer Lösung für die Situation auf Lesbos. Seit ihrer Einrichtung arbeitet die Taskforce am provisorischen Standort, um zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen der dort untergebrachten Menschen beizutragen, wobei sie sich vor allem auf die Ermittlung eines geeigneten Standortes für die neuen Aufnahmeeinrichtungen konzentriert.



Neben der heute bewilligten Finanzhilfe für die neuen Einrichtungen auf Lesbos hat die Kommission auch Mittel für den Bau eines neuen Zentrums auf Chios gewährt.



Einen ausführlicheren Überblick über die von der Kommission geleistete Unterstützung bei der Bewältigung der Lage auf den griechischen Inseln bieten die Fragen und Antworten. (30.03.2021/ac/a/m)





