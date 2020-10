Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (29.10.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine überzeugt auf der ganzen Linie - AktienanalyseNach einem sehr starken ersten Quartal 2020 verzeichnete der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine Software (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ein Corona-bedingt schwächeres zweites Jahresviertel, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank eines "robusten" dritten Quartals habe das Unternehmen aber nach neun Monaten die Vorjahresrekorde bei Gewinn und Cashflow zweistellig übertreffen können. Konkret sei der Umsatz um 3,6 Prozent geklettert auf 180,6 Mio. Euro. 54,9 Mio. Euro davon (+0,4 Prozent) hätten aus dem Softwarebereich und 125,68 Mio. Euro +5,1 Prozent) aus dem Systemhaus-Geschäft gestammt. Deutlich stärkere Wachstumsraten würden die Gewinnziffern kennzeichnen: Das Betriebsergebnis (EBIT) habe sich um 19 Prozent auf 21,73 Mio. Euro erhöht. Das Nettoergebnis nach Anteilen Dritter sei um 14 Prozent auf den neuen Neunmonats-Rekord von 12,63 Mio. Euro gestiegen. Der operative Cashflow sei sogar um 53 Prozent auf 32,73 Mio. Euro nach oben gesprungen.Nach dem robusten Verlauf erwarte MuM-Chef Adi Drotleff "ein starkes Q4 mit einem Ergebnis etwa auf dem Vorjahres-Rekordniveau, so dass für 2020 mit einem neuen Rekordgewinn in der Bandbreite von 107 bis 118 Cent pro Aktie (Vorjahr: 99 Cent) sowie mit einer Dividende von 100 bis 105 Cent (Vorjahr: 85 Cent) gerechnet werden kann." Den deutlich verbesserten Cashflow sehe der Firmenlenker als Signal dafür, "wohin wir auch den Nettogewinn pro Aktie mittelfristig treiben wollen, und zwar ab 2021 in Schritten von plus 18 bis 24 Cent pro Jahr."MuM verfügt also noch über genügend Spielraum für Wachstum, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2020)