Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (18.09.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM).Die Erfolgsgeschichte von Mensch und Maschine finde trotz Corona auch im laufenden Jahr eine Fortsetzung. Obwohl die weltweite Wirtschafskrise infolge der Pandemie vor allem an dem hochprofitablen CAM-Geschäft nicht spurlos vorübergehe, habe MuM im ersten Halbjahr den Umsatz gesteigert und den Gewinn erneut überproportional erhöht. Auch die Prognose neuer Gewinnrekorde für das Gesamtjahr sei bestätigt worden.Damit zeige MuM einmal mehr, wie stark das Unternehmen in den adressierten Märkten positioniert sei und wie gut es geführt werde. Die bewährte Wachstumsstrategie werde konsequent verfolgt und umgesetzt, wobei es MuM wie nur wenige andere Unternehmen schaffe, das anhaltende Wachstum auch mit dauerhafter Kostendisziplin und damit steigenden Margen zu verknüpfen.Da die adressierten Märkte allesamt noch große Potenziale versprechen würden und die an Momentum gewinnende Digitalisierung im Bausektor und der Industrie noch auf Jahre für zusätzlichen Rückenwind sorgen dürfte, sei ein Ende der Erfolgsgeschichte von MuM nicht absehbar. Die Unternehmensprognose, die für die nächsten Jahre ein fortgesetztes Wachstum um rund 10 Prozent p.a., einen weiteren Margenanstieg und kontinuierliche Dividendenanhebungen in Aussicht stelle, halte Jakubowski deswegen für plausibel und gut erreichbar. Sein hierauf beruhendes Schätzmodell liefere einen fairen Wert von 52,20 Euro je Aktie (zuvor: 50,50 Euro).