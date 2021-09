Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

66,10 EUR 0,00% (05.08.2021, 14:40)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (01.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) unter die Lupe.Das Geschäft des bayerischen Unternehmens laufe sehr gut. Bei einem starken Umsatzwachstum sollte der Gewinn 2021 überproportional steigen. Mensch und Maschine werde an der Börse noch immer unterschätzt, obwohl die Wesslinger Gesellschaft nicht nur einer starken operativen Entwicklung, sondern auch mit einem Top-Management überzeuge. Die Aktie sei nicht mehr ganz günstig, doch die Dividendenrendite sei mit 1,5% noch in Ordnung. Mensch und Maschine sei eine stimmige Story, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.08.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:65,70 EUR -0,30% (05.08.2021, 14:50)