Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

32,90 EUR +2,17% (07.08.2019, 14:40)



Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

32,50 EUR +0,93% (07.08.2019, 14:54)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (07.08.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) von "hold" auf "buy" herauf.Mensch und Maschine schreibe seit Jahren eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Deren Basis sei die Konzentration auf CAD- und CAM-Software, die das Unternehmen geschickt in kontinuierliches und vor allem immer profitableres Wachstum umsetze. Nachdem das EBIT seit der Ausrichtung auf das aktuelle Geschäftsmodell auf 19,7 Mio. Euro bereits mehr als verdreifacht worden sei, wolle MuM in diesem Jahr eine weitere Steigerung um 22 bis 33 Prozent erreichen und den Wachstumskurs auch in den Folgejahren fortsetzen.Das erste Halbjahr sei diesbezüglich bereits erfolgreich gewesen, bei einem Umsatzwachstum um 27 Prozent habe das EBIT um 36 Prozent gesteigert werden können, womit die EBIT-Marge auf den neuen Rekordwert von 11,6 Prozent geklettert sei. Auf dieser Grundlage habe MuM seine Umsatzprognose für 2019 angehoben und die Ergebnisziele als "komfortabel unterlegt" bestätigt.Auch Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, hat seine Schätzungen etwas angehoben und sieht den fairen Wert der MuM-Aktie bei 37,10 Euro (bisher: 35,80 Euro). Damit biete das Papier aktuell ein attraktives Aufwärtspotenzial von fast 18 Prozent, weswegen der Analyst sein Urteil von zuletzt "hold" auf "buy" hochstufe. Auch die Dividendenrendite, die der Analyst für dieses Jahr auf 2,6 Prozent schätze, unterstreiche die Attraktivität der Aktie. Dies umso mehr, als Mensch und Maschine die Ausschüttung, die bereits in den letzten Jahren kräftig erhöht worden sei, auch in Zukunft um 15 bis 20 Cent pro Jahr anheben möchte. (Analyse vom 06.08.2019)Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie: