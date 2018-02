Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (23.02.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM).Das Unternehmen habe mit einem starken Q4 2017(e) und einer Erhöhung der Ergebnis- und Dividenden-Guidance überzeugt. Zwar seien der Q4-Rohertrag von 26,2 (20,4) Mio. Euro und das Q4-EBITDA von 6,6 (5,0) Mio. Euro niedriger als erwartet gewesen, doch habe die Dynamik nach der Delle in Q3 signifikant angezogen. Insbesondere im Systemhaus (Rohertrag: 123 (113) Mio. Euro) sei bei Autodesk-Produkten nach der Umstellung auf das Mietmodell die Trendwende gelungen.Wegen des Aufwärtstrends in allen Bereichen und einer hohen Kostendisziplin erwarte der Analyst ab 2018e eine Wachstumsbeschleunigung. Dies reflektiere auch die erhöhte Guidance von MuM (ua. EBITDA 2018e: 22 bis 23 (zuvor: ca. 22) Mio. Euro; 2019e ff.: +4 (zuvor: +3 bis +4) Mio. Euro). Mit der Anhebung der DPS-Guidance (Vorschlag 2017(e): 0,50 (035) Euro; 2018e: 0,62 bis 0,68 (zuvor: 0,60) Euro; 2019e ff.: +0,15 (zuvor: +0,10 bis +0,15) Euro pa.) bleibe die Aktie ein Dividendentitel.Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Mensch und Maschine-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein. Das Kursziel sei von 24,50 Euro auf 28,50 Euro erhöht worden. (Analyse vom 23.02.2018)Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie: