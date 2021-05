DER AKTIONÄR habe Meituan ohnehin nicht auf der Empfehlungsliste gehabt, weil das Lieferdienstgeschäft sehr umkämpft und kapitalintensiv sei. Meituan schreibe Verluste und habe mit der Regulierung durch die chinesischen Behörden zu tun. In dieser Situation als Chef des Unternehmens so ein Gedicht zu posten, anschließend zu löschen und eine Erklärung dazu abzugeben, wirke zumindest unglücklich. Die Kursreaktion verdeutliche, wie nervös Anleger in Bezug auf chinesische Internet-Unternehmen und die politische Lage seien. Der Chart sei seit Wochen im Abwärtstrend.



Die Meituan-Aktie ist kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Meituan-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meituan-Aktie:

27,50 EUR -9,58% (10.05.2021, 15:21)



ISIN Meituan-Aktie:

KYG596691041



WKN Meituan-Aktie:

A2N5NR



Ticker-Symbol Meituan-Aktie:

9MD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Meituan-Aktie:

MPNGF



Kurzprofil Meituan:



Meituan (ISIN: KYG596691041, WKN: A2N5NR, Ticker-Symbol: 9MD, Nasdaq OTC-Symbol: MPNGF) ist ein chinesisches Unternehmen, das eine Website betreibt, die in über 1000 chinesischen Städten Lieferservices, Konsumgüter und Einzelhandelsdienstleistungen anbietet. Es bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Kinokartenverkauf, Zustellung von Lebensmitteln, Hotel- und Reisebuchung sowie Carsharing-Dienste. Das Unternehmen wurde 2010 von Wang Xing gegründet und ist seit 2018 börsennotiert. (10.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meituan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Meituan-Aktie (ISIN: KYG596691041, WKN: A2N5NR, Ticker-Symbol: 9MD, Nasdaq OTC-Symbol: MPNGF) unter die Lupe.Der Kurs der Meituan-Aktie verliere heute rund 8 Prozent. Der Grund: Nach Alibaba-Gründer Jack Ma im vergangenen Jahr habe sich nun auch Meituan-Schöpfer und Milliardär Wang Xing öffentlich in einer Art geäußert, die als kritisch gegenüber der chinesischen Führung aufgefasst werden könne. Nicht nur deswegen würden Anleger lieber in Deckung gehen.Wang Xing habe ein Gedicht auf einer Social-Media-Plattform geteilt und anschließend gelöscht. Das Werk sei von einigen Lesern als versteckte Kritik an Peking interpretiert worden, berichte "Bloomberg" unter Berufung auf die "Hong Kong Economic Times". In Hongkong habe der Kurs der Meituan-Aktie heute zeitweise fast 10 Prozent nachgegeben. Das entspreche einem Verlust von rund 20 Milliarden Dollar Börsenwert.Es gehe um ein klassisches Gedicht über die Bücherverbrennung durch den Kaiser während der Qin-Dynastie. Wang Xing habe inzwischen klargestellt, er habe das Gedicht in Bezug auf Meituan-Konkurrenten verwendet."Bis zu einem gewissen Grad kann man das Gedicht, das Wang Xing gepostet hat, ähnlich interpretieren wie Jack Mas Kritik an den Bankenaufsichtsbehörden", habe Kerry Goh, Chief Investment Officer bei Kamet Capital Partners, einem Family Office aus Singapur gesagt. Es sei keine gute Zeit für laute Töne."Was der CEO gepostet hat, ist ein sehr bekanntes Anti-Establishment-Gedicht, das zeigt, dass er möglicherweise unter großem Druck durch die laufenden Ermittlungen steht", habe Hao Hong, Leiter der Research-Abteilung des Hongkonger Finanzdienstleisters Bocom International gesagt.Der Meituan-Gründer selbst habe folgende Stellungnahme abgegeben: "Ein Gedicht aus der Tang-Dynastie hat mich in letzter Zeit sehr inspiriert: Die Qin-Dynastie hatte Angst vor Gelehrten, aber Liu Bang und Xiang Yu, deren Aufstand das Qin-Regime stürzte, hatten nicht viel Bildung. Das hat mich daran erinnert, dass die gefährlichsten Konkurrenten oft nicht die sind, die man erwartet."Alibaba habe sich in den vergangenen Jahren auf JD.com fokussiert, nur um von Pinduoduo bei den Nutzerzahlen übertroffen zu werden, so Wang Xing weiter. Im Liefergeschäft sei anscheinend Alibabas Ele.me der größte Konkurrent von Meituan. Womöglich könnten aber letztendlich ganz andere Unternehmen und Geschäftsmodelle eine schockartige Wirkung haben.