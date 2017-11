2. Konjunkturrisiko: Der US-Konjunkturzyklus gehe gerade in sein neuntes Jahr, was ihn zu einem der längsten aller Zeiten mache. Es heiße, dass Konjunkturzyklen nicht enden würden, weil sie in die Jahre gekommen seien. Aber je länger dieser Zyklus dauere, desto wahrscheinlicher sei es, dass ihm die Luft ausgehe.



3. Herausforderungen für den Welthandel: Investoren hätten in den letzten Jahren auch deshalb viel verdient, weil der Welthandel zu Kostenersparnissen geführt habe. Doch jetzt stünden schwierige Verhandlungen an, sei es mit China, Mexiko oder mit Großbritannien. Aus Sicht des Experten stehe fest, dass der Welthandel in nächster Zeit eher ab- als zunehme.



4. Weltweit hohe Bewertungen: Auch andere Assetklassen seien teuer. Anleihen aus den USA, Europa und Japan seien gemessen an ihrer Kurshistorie hoch bewertet, einige sogar sehr hoch. Fast alle Assetklassen seien im Vergangenheitsvergleich teuer. Manche Investoren würden sogar so weit gehen, dass sie mit Kryptowährungen und Ähnlichem spekulieren würden; Stichwort Bitcoins. Das könne nicht gut enden.



5. Chinas hohe Verschuldung: Niemand befürchte, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt bald explodiere. Aber die Verschuldung von Staat, Unternehmen und Haushalten habe das bislang Übliche überschritten. Bestenfalls werde dies das Wachstum schwächen, schlimmstenfalls würden die Rückzahlungen zu einem ernsten Problem. Irgendwann könnten die Investoren Angst bekommen.



6. Weitgehend unbekannte Finanzinstrumente: Schließlich würden dem Experten die unerprobten neuen Finanzinstrumente Sorgen machen. Seit der letzten Rezession und dem Markteinbruch hätten - bisweilen stark fremdfinanzierte - Indextracker Billionen USD Zuflüsse verzeichnet, und noch nie hätten sie mit hohen Abflüssen zurechtkommen müssen. Der "Flash Crash" im August 2015 habe ansatzweise gezeigt, was passieren könne, wenn die Herde aussteigen wolle. Es sei beunruhigend, wenn sich Wirtschaftshistoriker in diesen Tagen an die Ereignisse vor 30 Jahren erinnert fühlen würden, den Börsenkrach 1987.



Eines stehe fest: Börsenkräche würden nicht durch die Fundamentaldaten ausgelöst, sondern durch Panik. 1987 habe die Kombination aus der noch unerprobten fremdfinanzierten Risikoarbitrage und neuen Formen der Portfolioversicherung zu einem Einbruch geführt, der in keiner Weise durch ein wirtschaftliches Ereignis oder eine Rezession ausgelöst worden sei. Der Experte wisse nicht genau, wo die Sollbruchstellen seien, doch nach neun Jahren billiger Liquidität und der weltweiten Anhäufung übermäßiger Kassenbestände könnten Finanzanlagen krisenanfällig sein. Vielleicht nicht heute und vielleicht auch nicht morgen, aber irgendwann werde die Liquiditätsflut ihren Tribut fordern.



Es beunruhige den Experten, dass man am Schluss eines Marktzyklus immer wieder das Gleiche sehe: eine wachsende Zahl von Day-Tradern, eine neue Story, die die alte ablöse, neues Vertrauen, dass die Probleme gelöst seien und natürlich das Gefühl, dass die hohen Bewertungen gerechtfertigt seien.



Heute sei es nicht anders, und es komme noch schlimmer. Die Investoren würden wieder in risikoreiche Titel gelockt - durch Geschichten über die hohen Gewinne ihrer Nachbarn und die Angst, etwas zu verpassen. Aber die sei unbegründet. Als der S&P von 2009 bis 2016 stark zugelegt habe, habe man leicht Geld verdienen können. Damals seien die Fundamentaldaten gut gewesen - dank reichlich Liquidität und vorsichtigem Optimismus, einhergehend mit niedrigen oder durchschnittlichen KGV.



Aber jetzt sei es anders. Wir sind spät dran, so Swanson. Die Kurse seien hoch, und die scheinbare Ruhe an den Märkten verdecke die Gefahren. Das sei keine Aufforderung zu verkaufen, aber eine Mahnung zur Vorsicht. Investoren sollten sich der Risiken bewusst sein und die Lage nüchtern analysieren. Vor diesem Hintergrund scheine eine konservative Allokation das Beste. Die Zeit für Mutproben sei vorbei. (02.11.2017/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - Gute Nachrichten weltweit und höheres Wachstum: Als Investmentstratege muss ich Fakten wie diese interpretieren und mich entsprechend positionieren. Wenn sich das Umfeld ändert, muss ich überlegen, ob ich meinen Ausblick anpassen muss, so James Swanson, MFS Chief Investment Strategist.In letzter Zeit habe sich das Umfeld zweifellos geändert. Als der Experte in diesem Quartal schwächeres Wachstum in Europa, China und den USA erwartet habe, sei genau das Gegenteil passiert. Das Wachstum habe sich fast überall beschleunigt. Im Euroraum würden der Konsum und die Exporte zunehmen; in den USA hätten sich Industrieproduktion und Beschäftigung verbessert; China, Taiwan und Südkorea würden bessere Exportzahlen vorlegen. Zwar sorge ein höheres BIP-Wachstum nicht zwangsläufig für höhere Unternehmensgewinne oder eine höhere Eigenkapitalrendite, aber es sei eine gute Basis. Der von dem Experten erwartete Druck auf Gewinnmargen und Gewinne sei zwar eingetreten, aber nur kurzzeitig. Im dritten Quartal seien Margen und Gewinne wieder gestiegen.Anders als der Experte Anfang 2017 geglaubt habe, seien die Löhne nicht massiv gestiegen und hätten die Gewinne daher nicht unter Druck gesetzt - trotz fallender Arbeitslosigkeit. Viele Unternehmen hätten heute eine größere Preismacht, und ihre Umsätze würden schneller wachsen. Gut sei auch, dass sich die Langfristrenditen weitgehend seitwärts bewegt hätten, die Kurse von Unternehmensanleihen stabil geblieben seien und sich die Kreditkosten gegenüber dem Vorjahr kaum verändert hätten.Auch die Inflation, der alte Fluch der Investoren, sei noch nicht wieder gestiegen. Entsprechend stark habe das Anlegervertrauen zugelegt, auch wenn die Gründe für niedrige Inflation auf Dauer noch Schaden anrichten könnten. Die Alterung der Bevölkerung, die hohe Verschuldung sowie Fortschritte in der Automatisierung und Digitalisierung würden die Preise dämpfen, um nur einige Faktoren zu nennen. Mit all dem würden Investoren noch einige Jahre zu tun haben.Auch die Volatilität sei ungewöhnlich niedrig gewesen. 2017 sei der S&P 500-Index kaum einmal um 3% gefallen. Traditionell zähle der Oktober zu den volatilsten Monaten, man denke nur an die Börsenkräche 1929 und 1987, beide im Oktober. Doch dieses Jahr hätten Mitte Oktober sowohl der VIX-Index (die implizite Volatilität des S&P 500) als auch der MOVE (der Merrill-Lynch-Index für die Volatilität amerikanischer Staatsanleihen) fast auf Allzeittiefs gestanden. Investoren könnten sich über außergewöhnlich ruhige Märkte und ein hohes Anlegervertrauen freuen. Es scheine, als würden die Kurse fast täglich steigen. Selbst negative Schlagzeilen könnten ihnen nichts anhaben.Die Antwort heiße nein. Der Experte ändere seine Meinung nicht. Ihm sei bewusst, dass die Fundamentaldaten besser gewesen seien als von ihm vorausgesagt, doch rate er Investoren wie schon in den letzten sieben Jahren auch jetzt nicht, plötzlich wieder Risiken einzugehen. Er bleibe dabei, dass man auf Kapitalschutz achten sollte, auch wenn dies (angesichts der Opportunitätskosten) kurzfristig teuer sei. Hier seien seine Gründe:1. Bewertungen: Die kurzfristigen Erträge würden nicht von den Bewertungen abhängen. Schon vor einem Jahr seien Aktien teuer geworden, und seitdem seien sie kontinuierlich gestiegen. Für langfristige Investoren zähle aber die Bewertung zum Einstiegszeitpunkt. Der Experte habe viele Daten, nach denen bei einem Einstieg in den S&P 500 zu einem KGV von über 20 - am 19. Oktober seien es 21 gewesen - Zehnjahreserträge unter denen von US-Schatzwechseln zu erwarten seien, und das meist bei deutlich stärkeren Schwankungen. Zurzeit würden die Bewertungen der meisten Aktienmärkte weltweit zu den höchsten 10% zählen, die jeweils gemessen worden seien. Es sei also äußerst schwierig, günstig bewertete Sektoren oder Märkte zu finden.