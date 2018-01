Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,32 EUR -0,55% (08.01.2018, 12:46)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,55 USD -6,17% (05.01.2018, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Mit einer neuen Hiobsbotschaft wartet die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) auf: Das Institut erwartet für das "Gesamtjahr 2017 einen geringen Verlust nach Steuern", wie das Geldhaus in einer Ad hoc-Mitteilung verlauten ließ, so die Experten von "FONDS professionell".Vorstandschef John Cryan habe eigentlich leicht schwarze Zahlen versprochen. Der Aktienkurs sei am Freitag nach Bekanntwerden der Nachricht um mehr als fünf Prozent abgesackt. Auch am Montag sei das Papier mit einem Minus in den Handel gestartet.Ein Grund für das schlechte Ergebnis sei die Steuerreform in den USA. Präsident Donald Trump habe Steuererleichterungen für Unternehmen versprochen. Der Steuersatz sinke von 35 auf 21 Prozent. Doch ausgerechnet das belaste zunächst einmal die Bilanzen der Deutschen Bank, wie auch von anderen Geldhäusern, beispielsweise Goldman Sachs. Denn die Institute hätten frühere Verluste bei der Steuer geltend gemacht und so ihre Abgabenlast gedrückt. Diese Verlustvorträge würden mit dem neuen, niedrigeren Steuersatz aber geringer ausfallen. Daher müsse die Deutsche Bank eine Abschreibung von 1,5 Milliarden Euro vornehmen.Schwerer wiege aber die Flaute im Investmentbanking. Das Institut habe in der Mitteilung darauf hingewiesen, "dass die Bedingungen im Wertpapierhandel im vierten Quartal 2017 von einer geringen Volatilität an den Finanzmärkten gekennzeichnet waren und die Kunden in wichtigen Geschäftsbereichen wenig gehandelt haben." "Die Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Aktien sowie dem Finanzierungsgeschäft "dürften daher im vierten Quartal etwa 22 Prozent geringer ausfallen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum", habe die Bank gemeldet.Die schwache Entwicklung in einem der Kerngeschäftsfelder lasse die Kritik an der Führung um Vorstandschef Cryan erneut aufflammen. Ein Teil seiner Strategie sei, das Kapitalmarktgeschäft anzutreiben. Doch nachdem im vierten wie auch schon im dritten Quartal die Ergebnisse hier schwach ausgefallen seien, dürfte der Unmut der Eigner wachsen. Zudem würden höhere bereinigte Kosten und Verluste aus dem Verkauf des Privat-und Firmenkundengeschäfts in Polen belasten. Obwohl die Deutsche Bank ein positives Vorsteuerergebnis für das Gesamtjahr erwarte, rechne sie mit einem Vorsteuerverlust im vierten Quartal.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,358 EUR -0,85% (08.01.2018, 12:31)