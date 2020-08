XETRA-Aktienkurs Medios-Aktie:

Medios (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) ist einer der führenden Kompetenzpartner und Lösungsanbieter für Specialty Pharma Arzneimittel in Deutschland. Dabei handelt es sich um Medikamente für Patienten mit seltenen oder chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs, HIV und Hepatits, deren oft individualisierte Therapie wegen individueller Anforderungen langwierig und kostenintensiv ist.



Medios deckt die wichtigsten Bestandteile der Versorgungskette im Specialty Pharma Bereich ab. Dazu gehören der spezialisierte Großhandel, die Herstellung und Lieferung von personalisierten Zubereitungen unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards (GMP) sowie ergänzende Dienstleistungen.



Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Frankfurt (General Standard). (10.08.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Medios-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) unter die Lupe.Medios habe den Markt und uns mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung zu den Halbjahreszahlen auf dem falschen Fuß erwischt. Das Unternehmen habe einräumen müssen, dass der Medikamenteneinkauf in Corona-Zeiten zu erhöhten Preisen erfolgt sei und noch erfolge, was die Margen schmälere und das Ergebnis belaste.Infolgedessen sei das um Sondereffekte bereinigte EBITDA in den ersten sechs Monaten von 7,7 auf 6,5 Mio. Euro zurückgegangen. Das dynamische Wachstum habe das Unternehmen trotzdem mit einer Erlössteigerung um 28,2% auf 292,9 Mio. Euro fortsetzen können, vor allem dank des starken Ausbaus des Apotheken-Partnernetzwerks (von ca. 200 auf über 300). Dennoch hätten auch hier die Erwartungen etwas eingedampft werden müssen, die Jahreszielspanne sei von 610 bis 670 Mio. Euro auf den unteren Bereich (610 bis 630 Mio. Euro) eingegrenzt worden. Da die Ergebnisbelastungen voraussichtlich auch noch im zweiten Halbjahr anhalten würden, solle das bereinigte EBITDA in 2020 nur noch rund 14 bis 15 Mio. Euro betragen, zuvor habe das Management einen Wert zwischen 19,5 und 22,6 Mio. Euro erwartet.Das sei der erste deutliche Kratzer in der bislang makellosen Wachstumsstory von Medios. Und die späte Erkenntnis der Belastungen sei überraschend, zumal das Unternehmen in den letzten Monaten auch noch eine große Kapitalerhöhung und Aktien aus dem Bestand des Großaktionärs platziert habe. Das dürfte die harsche Kursreaktion mit einem Tagesminus von 23% erklären. Zumal die niedrige Profitabilität und das (noch) unterproportionale Gewinnwachstum bislang ohnehin der Schwachpunkt der Story gewesen seien, woraus eine optisch hohe Bewertung resultiere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Medios-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Medios-Aktie:27,00 EUR -5,92% (10.08.2020, 15:12)