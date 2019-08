Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (15.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).Das Zahlenwerk für Q2/2019 spiegle die Strategie von Medigene wieder, sich auf das Immuntherapiegeschäft zu fokussieren. Durch die geschlossenen Partnerschaften mit bluebird bio und Roivant/Cytovant habe das Unternehmen die Gesamterlöse deutlich auf 3,54 (Vj.: 2,11) Mio. Euro steigern können. Durch die Veräußerung des Veregen-Geschäfts (gehöre nicht zum Kerngeschäft) habe das Unternehmen Wertberichtigungen vornehmen müssen, sodass sich der Verlust (EBITDA: -8,2 (Vj.: -3,7) Mio. Euro) trotz der Umsatzsteigerung ausgeweitet habe (EBITDA ohne Veregen: -3,5 (Vj.: -3,7) Mio. Euro). Medigene fokussiere sich auf den Aufbau der eigenen TCR-Pipeline. Die erste klinische Studie sei bereits in Q1 2019 initiiert worden. Weitere sollten folgen. Außerdem solle die Kooperation mit bluebird bio und Roivant/Cytovant intensiviert werden. Medigene habe die Guidance für das laufende Geschäftsjahr beibehalten (u.a. Umsatz: 10 bis 11 Mio. Euro; EBITDA-Verlust: 23 bis 28 Mio. Euro).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Medigene-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 9,50 auf 6,70 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 15.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:5,86 EUR -0,51% (15.08.2019, 12:12)