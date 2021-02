Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de (02.02.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) weiterhin mit dem Rating "halten" ein.Die präklinische Entwicklung konzentriere sich seit September 2020 ausschließlich auf die 2. Gen- und 3. Gen-TCR's (mit den patentierten iM-TCR) in der Indikation "solide Tumore" ("MDG10xx"). Die übrigen Projekte seien seither zu "Non Core" erklärt worden. Nun sei die Nachricht über den Stopp des Entwicklungsprogramms MDG1021 gekommen. Die Analysten würden folglich ihr Bewertungsmodell anpassen. COVID-19-bedingte Verzögerungen würden weiterhin Tribut fordern, betonen die Fachanalysten von EQUI.TS in ihrer neuesten Studie. Nicht nur das TCR-Führungsprojekt MDG1011 habe einen schwierigeren Gang, auch der US-Partner BLUE habe wohl operative Probleme.Die Folge: Bis Jahresende 2021 sollten dort die Aktivitäten (Cancer- und Non-Cancer) in separate Gesellschaften aufgeteilt werden - nicht ohne Konsequenzen für die Martinsrieder, würden die Aktienexperten betonen.Unterdessen komme mehr Wettbewerb; BioNTech aus Mainz plane konkret eine TCR-Studie und wolle mit BNT211 in H1/21 eine Ph1/2 starten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: