Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

7,35 EUR -0,20% (19.12.2018, 16:14)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (19.12.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andre Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Mit dem Aktienkurs des Martinsrieder TecDAX-Unternehmens es zuletzt deutlich abwärts gegangen. Zu Unrecht, da die unternehmenseigene TCR-Studie demnächst eine unerwartete Beschleunigung erfahren dürfte. Im Rahmen einer weiteren Erhebung mit AML-Patienten (AML = Akute Myeloische Leukämie) hätten zudem erfreuliche Fortschritte vermeldet werden können.Auf den Tag genau vor 16 Jahren (am 19.12.2002) habe die MorphoSys-Aktie bei 1,66 Euro notiert. Die Investoren hätten erst viele Jahre später das immense Potenzial der Antikörper-Bibliothek der damals als hochriskant eingestuften deutschen Biotech-Firma erkannt. Rückblickend betrachtet wäre der Einstieg bei MorphoSys zu einstelligen Euro-Kursen aus antizyklischer Sicht allerdings genau richtig gewesen.Es könnte sich auszahlen, konsequent weiter darauf zu setzen, dass analog hierzu Medigenes TCR-Bibliothek langfristig ebenfalls den Durchbruch schaffe. Aber auch aus kurzfristiger Sicht könnte die Medigene-Aktie demnächst schnell wieder in zweistellige Kursregionen vorstoßen, da sich für die nahe Zukunft womöglich überraschende Studienerfolge andeuten würden. Hartgesottene Biotech-Investoren könnten ihre Medigene-Position daher jetzt aufstocken, so Andre Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2018)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:7,365 EUR +0,14% (19.12.2018, 16:00)