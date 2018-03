Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

14,59 EUR +12,06% (27.03.2018, 14:55)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

14,63 EUR +9,79% (27.03.2018, 15:10)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Medigene konzentriert sich auf die Entwicklung personalisierter Immuntherapien mit Schwerpunkt auf Blutkrebserkrankungen. Medigene ist das erste deutsche Biotechnologie-Unternehmen, das über Einnahmen aus einem vermarkteten Medikament verfügt, dieses wird von Partnerunternehmen vertrieben. Medigene hat mehrere Medikamentenkandidaten in der klinischen Testung und entwickelt hochinnovative Therapieplattformen. Weitere Informationen unter www.medigene.de.

(27.03.2018/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





London (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse des Analysten Dr. Daniel Wilkinson von Edison Investment Research:Dr. Daniel Wilkinson, Aktienanalyst bei Edison Investment Research, hält laut einer aktuellen Aktienanalyse eine höhere Bewertung der Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) für angemessen.Mit dem Start der TCR Phase I/II-Studie gehöre die Medigene AG zu einem der weltweit wenigen Unternehmen mit einem klinischen TCR-Programm. Zusammen mit der Phase I/II DC-Vakzine-Testreihe positioniere sich Medigene an der Spitze der nächsten Welle von Zell- und Gentherapien.Die Analysten von Edison Investment Research erwarten in 2019 erste Ergebnisse. Angesichts überarbeiteter MDG1011-Annahmen, der Fortschreibung des Bewertungsmodells und der Bereinigung des Verkaufs der US-Rechte an Veregen und der Erwartung einer verzögerten DC-Vakzin-Auslizenzierung erhöht Analyst Dr. Daniel Wilkinson den Wert von Medigene von 316 Mio. EUR auf 396 Mio. EUR (17,8 EUR je Aktie).Erste Daten der MDG1011 TCR-Studie dürften für Medigene einen signifikanten Wendepunkt markieren.Börsenplätze Medigene-Aktie: