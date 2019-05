Börsenplätze Medigene-Aktie:



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (22.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Medigene könne am heutigen Mittwoch 2,6 Prozent zulegen. Grund sei die Ankündigung einer neuen Studie. Wie Medigene mitgeteilt habe, sei der entsprechende Prüfzentrenvertrag mit dem Leiden University Medical Center (LUMC), Niederlande, abgeschlossen worden. Im kommenden Jahr solle nun eine klinische Phase-1-Studie mit Medigenes T-Zellrezeptor (TCR)-modifizierter Immuntherapie MDG1021 starten, die auf das Antigen HA-1 ziele. Das wäre die zweite Medigene-eigene klinische TCR-T-Studie.Medigene plane, die Sicherheit, Machbarkeit und vorläufige Wirksamkeit von MDG1021 in Patienten mit rückgekehrten oder andauernden hämatologischen Krebserkrankungen zu prüfen, die eine allogene hämatopoetische Stammzelltransplantation erhalten hätten - ein Bereich mit hohem ungedeckten medizinischem Bedarf. HA-1 trete im hämatopoetischen (blutbildenden) System der Patienten sowie auf Lymphom- oder auf Leukämiezellen auf. MDG1021 richte sich auf dieses Antigen und werde mit dem Ziel verabreicht, die Krankheit zu beseitigen und die gespendeten Stammzellen das blutbildende System wiederaufzubauen.Dr. Kai Pinkernell, Vorstand für die klinische Entwicklung und Produktentwicklung, habe dazu gesagt: "Wir freuen uns sehr, mit MDG1021 Medigenes nächsten klinischen TCR-Therapie-Kandidaten ankündigen zu können. In Zusammenarbeit mit dem Team vom LUMC werden wir die bestehenden klinischen Erfahrungen mit diesem T-Zell-Rezeptor erweitern. Wir bereiten nun ein Studiendesign und einen regulatorisch geeigneten Herstellungsprozess sowie einen Antrag zur Durchführung der klinischen Studie vor, um diesen interessanten Immuntherapie-Kandidaten so schnell wie möglich in die klinische Entwicklung zu bringen."Die Aktie von Medigene reagiere zwar mit einem deutlichen Plus auf die jüngste Meldung, im längerfristigen Chart sei dies allerdings kaum zu erkennen. Für einen Befreiungsschlag müsste das Papier schon deutlich mehr zulegen. Eine wichtige Hürde stelle hier der Bereich um zehn Euro dar. Hier verlaufe auch die 200-Tage-Linie. Derzeit sei es für die Aktie aber wichtiger, einige wichtige Unterstützungen zu verteidigen: das Februartief 2019 bei 8,10 Euro und das Dezember 2018 bei 7,20 Euro.Die Medigene-Aktie ist deswegen für spekulativ orientierte Anleger eine interessante Wette auf langfristige Erfolge, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Es sei in jedem Fall aber Geduld gefragt und auch ein Fehlschlag müsse einkalkuliert werden. Würden jedoch die erhofften Erfolge gelingen, dürfte die Aktie langfristig deutlich höher notieren. (Analyse vom 22.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link