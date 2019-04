Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

10,48 EUR +0,29% (05.04.2019, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

10,47 EUR -0,76% (05.04.2019, 16:07)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (05.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immuntherapie-Spezialisten Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Die Medigene-Aktie habe am gestrigen Donnerstag eine beeindruckende Aufholjagd gestartet. Auch am heutigen Freitag könne der Titel diese fortsetzen und gewinne 2,8 Prozent auf 10,74 Euro. Dabei sei dem Papier nicht nur der Sprung über die psychologisch wichtige Hürde von zehn Euro, sondern auch der Anstieg auf ein neues Jahreshoch gelungen. Aktuell notiere die Medigene-Aktie im Bereich der 200-Tage-Linie, die bei 10,64 Euro verlaufe. Könne der Titel auch diesen Hürde überwinden, wäre der Weg nach oben frei.Grund für den starken Kurszuwachs zuletzt sei die Nachricht, dass Medigene einen neuen hochinteressanten Partner an Land habe ziehen können. Nach dem Top-Deal mit Bluebird Bio habe Medigene nun den zweiten Deal mit deutlichem Einnahmepotenzial unter Dach und Fach bringen können. Medigene werde künftig mit Cytovant Sciences zusammenarbeiten, um zelluläre Therapien in Asien zu entwickeln.Im Rahmen der Transaktion bekomme Medigene eine Einmalzahlung in Höhe von zehn Millionen US-Dollar sowie potenzielle Zahlungen beim Erreichen von Meilensteinen in der Entwicklung, der Zulassung und der Vermarktung, die zusammen für die vier Produkte für mehrere Indikationen insgesamt über eine Milliarde US-Dollar betragen könnten. Zudem habe Medigene Anspruch auf Umsatzbeteiligungen für den Nettoumsatz der Produkte in den jeweiligen Ländern zu einem niedrigen zweistelligen Prozentsatz, so das Biotechnologie-Unternehmen in einer Mitteilung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: