Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative, komplementäre Therapieplattformen zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien mit Projekten in der klinischen und präklinischen Testung. Medigene konzentriert sich auf die Entwicklung personalisierter, T-Zell-gerichteter Immuntherapien. (06.04.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktie könnte in Richtung der jüngsten Hochs marschieren! Positiver Newsflow - AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).Seit Anfang Dezember 2016 sei die Medigene-Aktie von 8 auf rund 15 Euro kräftig angestiegen. Das sei mit einigen positiven News einhergegangen. Nach so einem Anstieg sei es ganz normal, dass dann eine Konsolidierungsphase folge. Zuletzt laufe die Medigene-Aktie wieder nach oben. Das komme daher, dass es bei der Medigene AG einige positive News gegeben habe. Zum einen habe die Medigene AG angekündigt, zwei neue Studien im Bereich "zielgerichtete Krebstherapien" starten zu wollen. Zuletzt habe es auch positive News auf einer Krebs-Jahrestagung in Washington gegeben, die für den jüngsten Kursschub bei der Medigene-Aktie gesorgt hätten.Die Medigene-Aktie sei relativ volatil. Von daher würde die Aktienexpertin den Stopp unterhalb der 200-Tage-Linie setzen. Ansonsten sehe es bei der Medigene-Aktie charttechnisch sehr gut aus. Die Medigene-Aktie sei nun mit den positiven News aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben ausgebrochen.Es sieht so aus, als könnte die Medigene-Aktie jetzt wieder in Richtung der jüngsten Hochs marschieren, so Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.04.2017)