Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

14,75 EUR -0,41% (23.01.2018, 13:45)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

14,74 EUR -0,07% (23.01.2018, 13:57)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (23.01.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Nach Analyse des Übernahmeangebots durch Celgene Corp. für Medigene's Mitbewerber JUNO Therapeutics bekräftigen Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).Die Analysten würden den Zielkurs von EUR 18,50 auf EUR 21,30/Aktie erhöhen; denn zum einen wären die Unternehmensbewertungen für Immunonkologische Wirkstoffentwickler gestiegen, zum anderen käme das Biotechunternehmen aus Martinsried mit den Eigenentwicklungen kontinuierlich weiter.In der Krebs-Immuntherapie sei nach dem Kauf von Kite durch GILEAD vor einem halben Jahr keine Ruhe eingekehrt; und die Preise seien weiter gestiegen, wie die tiefergehende Analyse der Fachanalysten zeige.Celgene kenne JUNO durch intensive Zusammenarbeit seit 2005, besäße bereits ein knapp 10%iges Aktienpaket am US-Biotechunternehmen und biete USD 87,-pro JUNO-Aktie in bar für den verbleibenden 90%-Anteil. Die über 10 Projekte von JUNO würden nach Meinung der Aktienexperten hoch bewertet, was wohl am Wettbewerb (Novartis und GILEAD/Kite) läge und vorwiegend dem Führungsprogramm JCAR017 geschuldet sei.Die Deal-analoge MDG1-Bewertung sähe die Research-Boutique aus Frankfurt/M bei etwa EUR 1,5 Mrd. Die Übernahmepreise für reife Pipelines stiegen also.In wenigen Monaten solle das Medigene-eigene TCR-Führungsprojekt MDG1011 mit dem Klinikgang dazukommen. Eine Bewertungsaufstockung wäre in diesem Fall die Konsequenz, so die Analysten.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bleiben bei ihrem "kaufen"-Rating für die Medigene-Aktie. (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze Medigene-Aktie: