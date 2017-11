Kursziel

Medigene-Aktie

(EUR) Rating

Medigene-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 18,30 Kaufen EQUI.TS GmbH Thomas Schießle, Daniel Großjohann 21.11.2017 12,00 Halten Independent Research Bernhard Weininger 14.11.2017 19,00 Buy Baader Bank Bruno Bulic 09.11.2017

Börsenplätze Medigene-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

11,985 EUR +2,70% (24.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

11,909 EUR +2,07% (24.11.2017, 22:25)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung. Weitere Informationen unter www.medigene.de. (27.11.2017/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) nach Präsentation der Quartalszahlen zu? 19,00 Euro oder 12,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Medigene-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Medigene AG hat am 9. November über das dritte Quartal 2017 berichtet.Die Umsatzerlöse aus Kerngeschäft Immuntherapien (bluebird bio-Partnerschaft) wuchsen auf 3.435 T EUR (9M-2016: T EUR 0). Die Gesamterlöse stiegen auf 7.176 T EUR (9M-2016: 7.052 T EUR). Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen von 11.073 T EUR (9M-2016: 7.985 T EUR) wurden durch Fortschritte bei den klinischen Entwicklungsprogrammen planmäßig erhöht. Der EBITDA-Verlust wurde planmäßig auf 10.143 T EUR ausgeweitet (9M-2016: 9.095 T EUR). Es gibt eine starke Position an liquiden Mitteln und Festgeldern in Höhe von 55.374 T EUR zum 30.09.2017 (31.12.2016: 52.630 T EUR). Die Finanzprognose 2017 wurde bestätigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Medigene-Aktie anbetrifft, hat Bruno Bulic, Analyst der Baader Bank, den Titel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt träten die Finanzzahlen in den Hintergrund, der Fokus liege auf Aussagen des Wirkstoffentwicklers zur Produktpalette, schrieb Bulic in einer Studie vom 9. November. Der Anstieg der Ausgaben für Forschung und Entwicklung sei hauptsächlich den Aktivitäten in der Immuntherapie geschuldet.Independent Research hat wiederum das Kursziel für Medigene nach Zahlen von 13 auf 12 Euro reduziert und das "halten"-Rating bekräftigt. Das dritte Quartal des Biotech-Unternehmens sei insgesamt ohne größere Überraschungen geblieben, schrieb Bernhard Weininger, Analyst des Analysehauses, in einer Studie vom 14. November. Er habe aber seine Gewinnschätzung für 2018 reduziert. Der Aktienkurs dürfte weiterhin stark schwanken.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Medigene-Aktie auf einen Blick: