Medigene-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 10,00 Halten Independent Research Bernhard Weininger 14.08.2017 12,00 Buy Oddo Seydler Bank Igor Kim 08.08.2017 19,00 Buy Baader Bank Bruno Bulic 03.08.2017 - - Edison Investment Research Linda Pomeroy 03.08.2017 18,50 Kaufen EQUI.TS GmbH Thomas J. Schießle, Daniel Großjohann 12.07.2017

DE000A1X3W00



A1X3W0



MDG1



MDGEF



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung. Weitere Informationen unter www.medigene.de. (18.08.2017/ac/a/t)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Medigene-Aktie (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) nach Präsentation der Quartalszahlen zu? 19,00 Euro oder 10,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Medigene-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Medigene AG hat am 3. August 2017 die Ergebnisse für das 2. Quartal sowie das 1. Halbjahr 2017 bekannt gegeben. Höhere Forschungskosten haben das Biotech-Unternehmen im 2. Quartal tiefer in die roten Zahlen gedrückt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs der operative Verlust (EBITDA) um 26 Prozent auf 3,9 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Minus von 3,8 Millionen Euro, nachdem das Unternehmen hier ein Jahr zuvor fast eine Million Gewinn verbucht hatte. Die Gesamterlöse legten hingegen um 48 Prozent auf 2,3 Millionen Euro zu.Für die ersten sechs Monate steht bei Medigene damit ein EBITDA-Verlust von 6,9 Millionen Euro zu Buche, unter dem Strich steht ein Fehlbetrag von fast 7,5 Millionen Euro. Vorstandschefin Dolores Schendel hält an ihrer Prognose fest, nach der das Unternehmen das Jahr mit einem EBITDA-Verlust von 16 bis 18 Millionen Euro abschließt. Der Mitteilung zufolge geht Medigene für 2017 auch wegen Investitionen in ihre Labore insgesamt von einem Finanzmittelverbrauch von 23 bis 27 Millionen Euro aus. Zuflüsse aus künftigen Meilensteinzahlungen aus der Partnerschaft mit Bluebird Bio und mögliche neue Transaktionen seien in dieser Prognose aber nicht enthalten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Medigene-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Baader Bank: Nach Zahlen zum 2. Quartal wurde die "buy"-Einstufung mit einem Kursziel von 19 Euro bestätigt. Die Kennziffern hätten dem Ausblick des Biotech-Unternehmens entsprochen, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer Studie vom 3. August. Die Neupositionierung im Bereich Immun-Onkologie sollte erfolgreich abgeschlossen werden.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat dagegen für die Medigene-Aktie die Halteempfehlung bestätigt und das Kursziel von 12 Euro auf 10 Euro gesenkt. Die Zahlen des TecDAX-Unternehmens seien insgesamt ohne größere Überraschungen ausgefallen, so der Analyst in einer am 14. August veröffentlichten Studie. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Das Hauptaugenmerk sollte weiterhin auf der Entwicklung der Pipeline liegen. Weininger habe seine Prognosen für 2017 und 2018 unverändert gelassen. Trotz der Fortschritte bei den Entwicklungsprogrammen und der strategischen Partnerschaft mit bluebird bio dürfte die Kursentwicklung der Medigene-Aktie sehr volatil bleiben.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Medigene-Aktie auf einen Blick: