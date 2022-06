Auf Basis des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial. (Analyse vom 07.06.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Media and Games Invest-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

3,185 EUR -1,24% (07.06.2022, 12:40)



XETRA-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

3,181 EUR +0,13% (07.06.2022, 12:32)



ISIN Media and Games Invest-Aktie:

MT0000580101



WKN Media and Games Invest-Aktie:

A1JGT0



Ticker-Symbol Media and Games Invest-Aktie:

M8G



Kurzprofil Media and Games Invest SE:



Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), ist ein digitales integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 78% (2018- LTM Q2'21). Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (07.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G) weiterhin zu kaufen.Am 31.05.2022 habe die Media and Games Invest SE (MGI) ihre Q1-Geschäftszahlen veröffentlicht. Hiernach habe der Konzern auch im abgelaufenen ersten Quartal einen deutlichen Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 27,0% auf 65,87 Mio. EUR (Q1 2021: 51,93 Mio. EUR) erzielt und habe damit seinen dynamischen Wachstumskurs fortsetzen können. Angetrieben worden sei das Wachstum, neben anorganischen Wachstumsimpulsen (z.B. durch Smaato-Akquisition), v.a. durch organische Wachstumseffekte (+18,0%) innerhalb der MGI Demand-Side- und Supply-Side-Geschäftssegmente.Darüber hinaus habe der Konzern bekannt gegeben, dass im Auftaktquartal die Anzahl der Softwarekunden im Vergleich zum vorherigen Quartal (Q4 2021) deutlich um 26,0% gesteigert worden sei. Hiermit habe sich MGI eine gute Basis für weiteres Wachstum erarbeitet, da die gewonnenen Businesskunden ihr Geschäftsvolumen mit dem Konzern typischerweise über den Zeitverlauf sukzessive erhöhen würden.Zudem habe im ersten Quartal das Geschäftsvolumen mit den bestehenden Softwarekunden mit einem Jahresumsatz von über 100.000 USD ebenfalls signifikant ausgebaut werden können, was sich auch in einer gesteigerten Geschäftsausweitungsquote (sog. "net dollar expansion rate") von 125,0% widerspiegelt habe. Wesentliche Erfolgsfaktoren hierfür seien u.a. ein umfangreiches Team, (first-party) Games-Content und eine hohe Expertise im Bereich der Cross-Channel-Werbekampagnen für Marken gewesen.Auf bereinigter EBITDA-Ebene (Adj. EBITDA) habe die MGI-Gruppe im Vergleich zum Vorjahresquartal, trotz erheblicher Personalinvestitionen, einen Ergebnisanstieg um rund 30,0% auf 17,55 Mio. EUR (Q1 2021: 13,48 Mio. EUR) erreicht und damit ihre Profitabilität leicht überproportional gesteigert. Hauptursächlich hierfür seien insbesondere erzielte Skalen-, Synergie- und Effizienzeffekte gewesen. Daneben hätten ebenfalls positive Ergebniseffekte aus zuvor getätigten M&As die Konzernprofitabilität beflügelt.In Anbetracht des sehr positiven Geschäftsverlaufs im Auftaktquartal und den positiven Erwartungen in Bezug auf den weiteren Jahresverlauf, habe das MGI-Management die zuvor durch die AxesInMotion-Übernahme angehobene Unternehmensguidance (vom 28. April 2022) für die aktuelle Geschäftsperiode bestätigt. Das Unternehmen erwarte weiterhin Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 295,00 bis 315,00 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA (Adjusted EBITDA) zwischen 83,00 bis 93,00 Mio. EUR. Basierend hierauf rechne die Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr mit einem Umsatzwachstum zwischen 17,0% bis 25,0% und einem bereinigten EBITDA-Wachstum von 17,0% bis 31,0%. Vor dem Hintergrund der starken Unternehmensperformance, der vielversprechenden Wachstumsstrategie und der beibehaltenen Unternehmensguidance würden die Analysten ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen sowie ihr bisheriges Kursziel von 9,40 EUR je Aktie bestätigen.Insgesamt sähen sie den MGI-Konzern weiterhin gut positioniert, um als Ad-Softwareplattform mit eigenem Games-Content auch künftig sehr dynamisch und hochprofitabel zu wachsen. Durch die noch stärkere Transformation zu einem Ad-Tech-Unternehmen sollte es der Gesellschaft gelingen, das bisherige Wachstumstempo weiterhin "hochzuhalten" und die Profitabilität zusätzlich zu steigern. Darüber hinaus würden die umfangreichen liquiden Mittel (inkl. Kreditlinien) der MGI, welche sich zuletzt auf rund 170,0 Mio. EUR (Stand: 31.03.2022) belaufen hätten, jederzeit die Möglichkeit bieten, durch M&A-Transaktionen zusätzliche Wachstumsimpulse zu setzen und die Konzernprofitabilität weiter voranzubringen. Hierbei sei zu erwähnen, dass M&As ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie des Unternehmens seien.