Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (08.09.2020/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Am 28.08.2020 habe die Media and Games Invest plc (kurz: MGI) die Einigung über den Erwerb der freenet digital GmbH, als Teil einer strategischen Partnerschaft mit dem Mutterkonzern freenet AG, bekannt gegeben.Die freenet digital GmbH sei im Jahr 2000 gegründet worden und habe sich auf digitale mobile Entertainment-Inhalte spezialisiert. Die freenet digital GmbH vertreibe über 1.500 mobile Spiele über ihre eigenen Plattformen sowie weitere Produkte aus dem Bereich der digitalen Unterhaltung. Durch die Übernahme der freenet digital GmbH stärke MGI ihr Angebot im Bereich Mobile Games und baue ihre Geschäftsaktivitäten in Richtung dieses wachstumsstarken Geschäftsfelds sehr stark aus. Zuletzt habe der Umsatzanteil der Mobile Games am Gesamtumsatz der Gaming-Sparte lediglich 1,0% betragen. Hierbei sei zu erwähnen, dass laut Marktexperten, das Segment Mobile Gaming mit zweistelligen Wachstumsraten der am schnellsten wachsende Bereich der Gaming-Branche sei und zugleich für einen Großteil der Erlöse des weltweiten Gaming-Markts stehe.Der Kaufpreis für die freenet digital GmbH liege laut Unternehmensangaben im oberen einstelligen Millionenbereich und solle sich aus einer Bar- und Aktienkomponente zusammensetzen. Das Closing des M&A-Deals sei für den 30. September 2020 geplant. Neben der Übernahme der Gaming- und Entertainmentsparte hätten MGI und die freenet AG verkündet, dass beide Gesellschaften eine strategische Kooperation im Medienbereich würden eingehen wollen. Hierbei solle die MGI die freenet AG durch gezielte Online- und Mobile-Marketingaktivitäten bei der Neukundengewinnung unterstützen.Das MGI-Management erwarte durch die Übernahme einen zusätzlichen Umsatzbeitrag in Höhe von 13,0 bis 15,0 Mio. Euro und ein zusätzliches EBITDA in Höhe von 2,0 bis 3,0 Mio. Euro. Hierbei würden die Analysten davon ausgehen, dass dieser erwartete Umsatz- und Ergebnisbeitrag erst nach der vollständigen Integration der freenet digital GmbH in die Gaming-Sparte der Gruppe und der Optimierung der Organisation erreicht werde. Daneben rechne das Unternehmen mit zusätzlichen Umsatz- und Ertragseffekten aus der angestrebten Medienkooperation.Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Übernahme hätten die Analysten ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen nach oben angepasst, wobei sie M&A-Aktivitäten bereits teilweise in ihren bisherigen Schätzungen ab 2021 berücksichtigt hätten. Für das laufende Geschäftsjahr würden sie aufgrund der erwarteten Erstkonsolidierung der Geschäftsaktivitäten der freenet digital GmbH im vierten Quartal lediglich mit geringfügigen Effekten auf ihre bisherige Umsatzprognose und aufgrund von erwarteten Einmaleffekten mit keinen positiven Auswirkungen auf ihre bisherigen Ergebnisprognosen rechnen. Konkret würden sie für das aktuelle Geschäftsjahr 2020 nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 118,16 Mio. Euro (bisher: 116,16 Mio. Euro) und weiterhin mit einem EBITDA in Höhe von 21,74 Mio. Euro (bisher: 21,74 Mio. Euro) kalkulieren.Für die beiden Folgejahre 2021 und 2022 würden die Analysten nun mit deutlich höheren Umsatzerlösen und EBITDAs aufgrund der erwarteten Übernahme-Effekte rechnen. Konkret würden sie für das Geschäftsjahr 2021 mit Umsatzerlösen in Höhe von 139,28 Mio. Euro (bisher: 132,28 Mio. Euro) und einem EBITDA in Höhe von 26,98 Mio. Euro (bisher: 25,87 Mio. Euro) rechnen. Für die anknüpfende Geschäftsperiode 2022 würden sie, basierend auf verstärkt einsetzenden Synergieeffekten, von einem nochmals höheren zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeitrag ausgehen und entsprechend mit Umsatzerlösen in Höhe von 162,12 Mio. Euro (bisher: 152,12 Mio. Euro) und einem EBITDA in Höhe von 32,34 Mio. Euro (bisher: 30,69 Mio. Euro) kalkulieren.Durch die geplante Übernahme sollte es der MGI gelingen, ihre Mobile-Games-Aktivitäten deutlich auszubauen und hierdurch zusätzliches Wachstumspotenzial zu erschließen. Daneben sollte die Mediensparte ebenfalls durch die strategische Kooperation mit dem freenet-Konzern signifikant gestärkt und im Rahmen dessen ein neuer digitaler Großkunde gewonnen werden.Auf Basis ihrer nach oben angepassten Prognosen hätten die Analysten ebenfalls ihr Kursziel von 2,85 auf 2,95 Euro je Aktie erhöht.