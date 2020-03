Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (09.03.2020/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Für das Geschäftsjahr 2019 habe die gamigo AG die Finanzkennzahlen deutlich verbessert. Der Gesamtumsatz habe sich aufgrund des organischen Wachstums und der Integration von Trion World und WildTangent auf 58,92 Mio. EUR (GJ 2018: 45,29 Mio. EUR) verbessert. Das zweistellige organische Wachstum habe im Zusammenhang mit planmäßigen Content-Aktualisierungen bei bestehenden Spielen wie Fiesta Online und Last Chaos, mit dem Relaunch des Spiels Desert Operation (z. B. grafische Aktualisierung), mit der Teilnahme an Spielevents (z.B. gamescom Messe) sowie mit einem optimierten Spiel-Nutzer-Support System gestanden. Ein Highlight sei die Einführung der Buy-to-Play-Version von ArcheAge Unchained gewesen. Das Unternehmen habe einen massiven Anstieg von Spielern für diese neue Version verzeichnet, so dass sogar die Anzahl der Server habe erhöht werden müssen. Für das Geschäftsjahr 2019 hätten sich die Gesamtinvestitionen der gamigo AG in strategische Produkte und Plattformen auf 8,5 Mio. EUR belaufen.In 2019 habe die gamigo AG Effizienzsteigerungen sowie eine Verbesserung der internen Organisation umgesetzt. Einerseits seien die technischen Ausgaben durch die Verlagerung in Cloud-Systeme reduziert worden. Gleichzeitig sei damit die Datenverwaltung verbessert, Ausfallzeiten reduziert sowie die Reaktionszeiten auf den sich ändernden Anforderungen beschleunigt worden. Die Technologiekosten der erworbenen Unternehmen seien überprüft und im Durchschnitt von zuvor 30-40% auf 5-10% des Umsatzes gesenkt worden. Auf der anderen Seite seien Werbe- und Marketingteams zusammengelegt worden, so dass insgesamt auch hier nach dem Erwerb von Unternehmen deutliche Kosteneinsparungen erzielt worden seien.Trotz des Anstiegs der Personalkostenquote von 32,5% auf 36,6% habe sich das EBITDA in 2019 um 47,8% auf 16,33 Mio. EUR verbessert (2018: 8,65 Mio. EUR), was einer überproportionalen Steigerung entspreche. Dies sei als eine Folge von Skaleneffekten sowie von Synergien aus den Unternehmenserwerben zu sehen. Das um Einmaleffekte im Zusammenhang mit M&A, Finanzierungs-, Rechts- und IT-Kosten bereinigte EBITDA wäre sogar auf 18,2 Mio. EUR nach stärker angestiegen.Dem deutlichen EBITDA-Anstieg stünden um 1,61 Mio. EUR höhere Abschreibungen (hauptsächlich PPA-Abschreibungen) sowie um 3,01 Mio. EUR höhere Zinsaufwendungen gegenüber. Abzüglich der Steuern in Höhe von 0,82 Mio. EUR habe sich der Jahresüberschuss um 21,9% auf 1,97 Mio. EUR erhöht (VJ: 1,62 Mio. EUR).Da die gamigo-Zahlen im Rahmen ihrer Erwartungen ausgefallen seien, würden die Analysten die am 20.02.20 zuletzt veröffentlichten Prognosen der Media and Games Invest plc bestätigen.Bei einem unveränderten Kursziel von 2,10 EUR vergeben Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 09.03.2020)