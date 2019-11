Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Media and Games Invest plc (vormals Blockescence plc) sei im Mai 2018 als Ergebnis einer Änderung des Geschäftsschwerpunkts von Immobilien auf das aktuelle Spiel- und Mediensegment gegründet worden. Im Zuge der Neuausrichtung habe die Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung an der Gaming-Publishing-Plattform gamigo AG erworben. Gleichzeitig sei der Medienbereich schrittweise ausgebaut worden, wobei hier der Schwerpunkt auf Social Media und dem Geschäft mit Influencern liege.Unter der Marke gamigo AG seien mehrere Titel (z. B. Fiesta, Desert Operations oder Trove) zusammengefasst, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Konversionsrate von Nutzern zu zahlenden Kunden aufweisen würden. Letztere sei eine wichtige Kennzahl in Bezug auf Free-to-play-Spiele, bei denen die Erträge aus In-Game-Verkäufen von virtuellen Gegenständen und Mikrotransaktionen generiert würden. Um das Geschäft im volumenstarken und von einer hohen Dynamik geprägten US-Markt auszubauen, habe gamigo im Oktober 2018 zunächst die Vermögenswerte von Trion Worlds Inc. (d. h. die Titel Trove, Rift, Defiance und ArcheAge) sowie den Casual Games-Publisher WildTangent Inc. erworben. Wie bei einem Technologieunternehmen üblich, hätten die Übernahmen zu einem starken Anstieg der immateriellen Vermögenswerte geführt, die sich Ende 2018 auf 38,84 Mio. Euro (Vorjahr: 18,13 Mio. Euro) belaufen hätten.Integrationen und Synergieeffekte hätten in den ersten sechs Monaten 2019 zu einer höheren Profitabilität für die gamigo AG geführt. Eine wichtige Kennzahl in der Finanzanalyse sei die EBITDA-Marge gewesen, die im ersten Halbjahr 2019 auf 29,3% gestiegen sei (gegenüber bisher 24,3%). Zur Finanzierung des Wachstums seien Anleihen mit einem ausstehenden Volumen von rund 55 Mio. Euro begeben worden: a) 50 Mio. Euro auf gamigo-Ebene mit einem Kupon von 7,75% über dem Drei-Monats-Euribor; b) eine Anleihe in Höhe von 5 Mio. Euro auf MGI-Ebene mit einem Kupon von 7%. Die Anschaffungskosten der beiden US-Transaktionen hätten aber mit dem deutlich positiven operativen Cashflow (2018 rund 10,5 Mio. Euro) finanziert werden können.Die Media and Games-Gruppe habe außerhalb des in der gamigo AG gebündelten Spielebereichs auch wichtige Übernahmen im Bereich der digitalen Medien durchgeführt. Die Übernahmen würden das Angebot im Bereich Business Intelligence erweitern, z. B. in der Daten- und Performanceanalyse sowie im Bereich Social Media Marketing Services, im Rahmen dessen Kampagnen mit Influencern oder YouTube-Werbemaßnahmen umgesetzt würden. Daher würden Synergieeffekte bei der Kundengewinnung, bei der Analyse der User Performance oder beim Angebot von Videospiel-Werbeflächen (z. B. In-GameAdvertising), die sich an ein breiteres Spektrum potenzieller Kunden richten würden, erwarte.Im zweiten Quartal 2019 habe die gamigo AG einen Zuwachs der aktiven Nutzer pro Monat von 149% (1,3 Mio. ggü. 0,5 Mio.) und gleichzeitig einen Anstieg der durchschnittlichen monatlichen Ausgaben pro Spieler um 1,1% auf 46,1 Mio. EUR verzeichnet. Die Grundlage für die Annahmen hinsichtlich des organischen Wachstums seien die Spiel-Updates, die Einführung neuer Spiele sowie die Social Media Advertising Services.Die Analysten würden für die Media and Games-Gruppe einen Umsatz von 74,46 Mio. Euro im Jahr 2019 und 90,96 Mio. Euro im Jahr 2020 prognostizieren. Grundsätzlich würden sie dabei mit einer sukzessiven Verbesserung der Rentabilität rechnen.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells haben Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel von 1,90 Euro berechnet und vergeben ein "kaufen"-Rating für die Media and Games Invest-Aktie. (Analyse vom 22.11.2019)