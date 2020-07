Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

163,60 EUR +0,20% (03.07.2020, 14:14)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

183,52 USD -0,62% (02.07.2020, 22:10)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (03.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD).McDonald's habe laut der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ein internes Schreiben des Präsidenten des US-Geschäfts, Joe Erlinger, an die Mitarbeiter mitgeteilt, dass aufgrund der beschleunigten Ausbreitung der Covid-19-Pandemie in zahlreichen US-Bundesstaaten erst frühestens in drei Wochen wieder weitere Restaurants in den USA ihre Gastronomie eröffnen würden. Bis Ende Mai hätten erst etwa 2.200 von rund 14.000 Restaurants in den USA ihre Gastronomie mit einem allerdings eingeschränkten Angebot wieder eröffnet. Diese Restaurants sollten geöffnet bleiben, sofern dies mit den örtlichen behördlichen Regeln vereinbar sei. Die große Mehrzahl der Restaurants in den USA (Mitte Juni: 99%) sei zwar geöffnet, biete derzeit aber nur einen Drive-In-Betrieb, Lieferservice und eine Essensabholung an. Damit verzögere sich die Erholung des operativen Geschäfts im wichtigen US-Markt (Umsatzanteil 2019: 37%; Anteil am operativen Ergebnis: 45%) weiter.Zudem sei bei einer weiteren Beschleunigung der Zahl der täglichen Neuinfektionen in den USA nach Meinung des Analysten auch eine erneute Verschiebung des Zeitplans für die Eröffnung der Gastronomie in den Restaurants nicht auszuschließen. Im Mai 2020 habe McDonald's auf Konzernebene einen Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis von 20,9% y/y und in den USA von -5,1% y/y verzeichnet, was aber eine deutliche Verlangsamung der rückläufigen Entwicklung gegenüber dem April (-39,0% y/y bzw. -19,2% y/y) darstelle. Lusebrink reduziere seine EPS-Prognosen (2020: 5,36 (alt: 5,65) USD; 2021: 7,36 (alt: 7,74) USD).Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, stuft die McDonald's-Aktie bei einem von ihm erwarteten Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 195 USD auf 190 USD gesenkt. (Analyse vom 03.07.2020)Börsenplätze McDonald's-Aktie:XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:163,42 EUR -0,20% (03.07.2020, 13:55)