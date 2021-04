7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (14.04.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) von "Kauf" auf "Halten" herab.Während der breite globale Aktienmarkt nach dem massiven Corona bedingten Einbruch im vergangenen Jahr nicht nur relativ rasch wieder an die Vorkrisenniveaus habe anschließen können, sondern seitdem auch noch von Allzeithoch zu Allzeithoch eile, würden Aktien der Restaurantbranche weiter hinterherhinken. Im Hinblick auf die in weiten Teilen der Welt weiterhin anhaltenden Einschränkungen durch die globale Pandemie sei es nicht allzu verwunderlich, dass die Gastronomie zu den am meist betroffenen Sektoren zähle. Zwar hätten Lieferdienste und Abholservice einen Teil des Schocks abfedern können, die Hoffnung auf Normalisierung sei am Markt bisher aber berechtigterweise nur zum Teil eingepreist worden. McDonald's steche hier positiv hervor, schließlich habe die Aktie nicht nur deutlich besser als der Vergleichsmarkt performen, sondern seit Jahresbeginn auch mit dem breiten Aktienmarkt Schritt halten.Obwohl die fundamentalen Ergebnisse im Hinblick auf die allgemein schwierige Lage und die staatlichen Restriktionen zur Bekämpfung des Coronavirus durchaus als solide betrachtet werden könnten, habe McDonald's jüngst mit Gewinn- und Umsatzrückgängen zu kämpfen gehabt und die Markterwartungen verfehlt. McDonald's habe für das vierte Quartal 2020 einen Nettogewinn in der Höhe von USD 1,38 Mrd. vermeldet. Der Gewinn pro Aktie habe damit USD 1,84 betragen und rund 12% unter dem Vorjahresergebnis gelegen. Der um einmalige Gewinne bereinigte Gewinn pro Aktie habe bei USD 1,70 gelegen, wodurch das Ergebnis schlechter als von den Analysten erwartet (USD 1,77) ausgefallen sei. Ähnlich wie die Gewinne seien auch die Umsatzzahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Während im Vorjahresergebnis noch USD 5,35 Mrd. an Umsätzen hätten ausgewiesen werden können, seien diese in Q4 2020 um 4% auf USD 5,31 Mrd. geschrumpft. Die Konsensschätzung habe bei USD 5,37 Mrd. gelegen. Während die vergleichbaren Umsätze in den USA gar um 5,5% hätten zulegen können, falle vor allem das Umsatzwachstum im Ausland mit -1,3% schlechter aus. Es seien dabei im Speziellen die verlängerten Lockdowns in Europa, die schwer ins Gewicht fallen würden. Im Betrachtungszeitraum des gesamten abgelaufenen Geschäftsjahres sei der Gewinn um satte 21% auf rund USD 4,73 Mrd. eingebrochen. Der Umsatz habe sich auf USD 19,21 Mrd. belaufen - das entspreche einem Rückgang in der Höhe von beinahe 10%.Der Ausblick des Fastfood-Giganten verspreche jedoch Besserung, wobei die Aussagen weitgehend konsistent mit den Analystenerwartungen seien. Der Konsens schätze das Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich für 2021 und im mittleren einstelligen Bereich für 2022 und 2023, was eine Stabilisierung auf Vorkrisenniveaus impliziere. Besser sehe es hingegen auf der Gewinnseite aus. Zwar seien die hohen Wachstumserwartungen in diesem Jahr großteils dem Basiseffekt geschuldet, trotzdem würden dies ausreichen, um die Gewinne pro Aktie auf neue rekordverdächtige Höhen zu treiben.Die weltweit voranschreitende Durchimpfung der Bevölkerung sei eine der zentralen Entwicklungen, welche eine Normalisierung für die schwer angeschlagene Gastronomie- und Restaurantszene bedeuten würde. Im für McDonald's wichtigen Heimatmarkt, den USA, sehe der Impffortschritt bisweilen äußerst vielversprechend aus. Sorgenkind im letzten Quartal sei jedoch Europa gewesen, wobei sich der im Vergleich schleppendere Impffortschritt zumindest in Q1 aber vermutlich auch in Teilen in Q2 2021 negativ in den Zahlen widerspiegeln sollte.Die zuletzt gelieferten schwächelnden Fundamentaldaten in Kombination mit den jüngsten Kursanstiegen würden die Bewertung der Aktie nicht mehr wirklich günstig erscheinen lassen.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher das Kursziel unverändert bei USD 245, senkt seine Empfehlung jedoch auf "Halten". Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf EV/EBITDA und KGV-Multiples für das Jahr 2021 und 2022 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 14.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen