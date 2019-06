NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (06.06.2019/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Den US-Konzern könne so leicht nichts erschüttern. Obwohl sich viele Leute dazu entschieden hätten, mehr auf ihre Ernährung zu achten, laufe es beim Dino unter den Burgerbratern so gut wie nie. Am Donnerstag habe die Aktie die 200-USD-Marke überwunden. Sei der Ausbruch nachhaltig, wäre dies ein ganz starkes Kaufsignal.Die starke Marktposition und die Aussicht auf höhere Margen würden das KGV von 25 rechtfertigen. Die Rekordjagd der McDonald's-Aktie sollte noch eine Weile weitergehen, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:180,10 EUR +1,00% (06.06.2019, 22:26)