Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

157,77 EUR -0,08% (11.01.2019, 08:00)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

181,55 USD +0,70% (10.01.2019, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (11.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - McDonald's: Neue Kaufwelle - ChartanalyseDie Aktien der US-amerikanischen Fast Food Kette McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) konnten sich in den vergangenen Wochen gegen den allgemein schwachen Markt behaupten, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Zwar sei auch diese nicht von Verlusten verschont geblieben, sei dabei aber immer oberhalb des EMA200 gehandelt worden. Ausgehend von diesem "Wegweiser" sei es in den letzten Tagen zu einer neuen Kaufwelle gekommen. Was den Bullen jetzt noch zu ihrem Glück fehle, wäre ein neues Allzeithoch oberhalb von 191 USD.Nach der kleinen Schwächephase im Dezember seien die Bullen in der McDonald's-Aktie zurück. Mit diesen sollte in den nächsten Wochen das 2018er Hoch bei knapp 191 USD angelaufen werden. Dabei seien kleinere Rücksetzer durchaus erlaubt. Bestenfalls werde der EMA 50 nicht mehr nachhaltig bärisch gebrochen oder vorgelagert eine vollständige Toppformation ausgebildet. Beides könnte den Verkaufsdruck wieder erhöhen und zu einem nochmaligen Test des mittelfristig wichtigen Trendfilters EMA200 um 170 USD führen. Spätestens dort müssten die Käufer zurückkehren, wollen diese den mittelfristigen Bullenmarkt nicht gefährden, so die BNP Paribas. (Analyse vom 11.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:157,71 EUR +0,88% (10.01.2019, 17:35)