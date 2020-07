XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

170,04 EUR -0,74% (24.07.2020, 17:05)



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

170,00 EUR -0,26% (24.07.2020, 17:12)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

197,64 USD +0,05% (24.07.2020, 17:09)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (24.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Bei Heißhungerattacken auf Burger und Pommes sei McDonald's für viele die erste Wahl. Jetzt könnten Anleger sogar noch ihren Renditehunger stillen. Nachdem der Fastfood-Riese trotz Coronakrise eine höhere Dividende angekündigt habe, sei der Kurs nach oben aus seiner Chartformation gesprungen und biete nun eine Einstiegschance.Der Kurs von McDonald's habe zwischen Mitte Februar und diesem Dienstag eine symmetrische Dreiecksformation ausgebildet. Am Mittwoch habe der Kurs nun durch die obere Begrenzungslinie bei 197,50 Dollar durchbrochen. Der Ausbruch sei am gestrigen Donnerstag bestätigt worden, indem der Kurs zuerst auf die Ausbruchsmarke zurückgefallen sei und am Tagesende über der Formation bei 197,56 Dollar geschlossen habe.Das erste Kursziel sei aus charttechnischer Sicht die Widerstandslinie bei 207 Dollar, danach könne das alte Allzeithoch bei 221,93 Dollar ins Visier genommen werden. Der Stopp-Loss sollte auf die 50-Tage-Linie, die momentan an der Unterstützungslinie bei 187,50 Dollar verlaufe, gelegt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: