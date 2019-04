3. Der Chart schreie "Kauf mich"



Mit dem Break auf ein neues Rekordhoch habe die McDonald's-Aktie eines der stärksten Kaufsignale geliefert, das es gebe. Viele Trendfolger dürften sich die Aktie nun ins Depot holen. Zumal der Titel im Peergroup-Vergleich günstig sei.



Seit dem "Aktionär"-Tipp von Anfang 2016 liege die McDonald's-Aktie mit 60 Prozent vorne. Das Chance-Risiko-Profil sei nach wie vor attraktiv. Das Potenzial der McDonald's-Aktie ist noch nicht ausgereizt, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2019)



Dieser Ausbruch habe sich angedeutet! Nachdem McDonald's ein paar Mal den horizontalen Widerstand bei 191 Dollar getestet habe, sei nun das Mega-Break auf ein neues Rekordhoch auf 197,63 Dollar gekommen. "Der Aktionär" nenne drei Gründe, warum die Aktie von Big M weiterlaufen sollte.1. McDonald's passe sich den Trends anMcDonald's sei zwar schon 64 Jahre alt, trotzdem sei der Konzern außerordentlich flexibel, was die Ess- und Trinkgewohnheiten der Kunden angehe. Der Mensch von heute wolle sich bewusster ernähren, ohne Geschmacksverstärker, ohne Antibiotika, ohne viel Zucker. Außerdem bevorzuge er frische Zutaten. Auf all das habe Mäckes längst reagiert - und die Kunden dadurch bei der Stange gehalten.Nun komme der nächste Coup: McDonald's steige ins Geschäft mit veganen Produkten ein. Ende dieses Monats starte der Verkauf des "Big Vegan"-Burgers ohne tierische Zutaten, wie das Unternehmen mitgeteilt habe.Der Markt wachse schnell. Statista schätze, dass allein mit Fleischersatz bis 2023 weltweit 6,4 Milliarden Dollar eingenommen werde. 2018 seien es nur 4,6 Milliarden gewesen.2. Die Margen würden steigenErst Dynamic Yield, dann Plexure: Innerhalb von wenigen Wochen habe sich McDonald's an zwei Tech-Start-ups beteiligt. Das Ziel: CEO Steve Easterbrook wolle den Konzern deutlich digitaler aufstellen.Dadurch könne Big M viel zielgerichteter auf die Kundenwünsche eingehen. Zum anderen könne der Konzern auf Personal verzichten.Beides spare Geld. Die Margen würden steigen.